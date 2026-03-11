De Hogwarts al castillo de Windsor: actor de Harry Potter recibe honor del príncipe William

El mundo del cine y la cultura británica vivieron un momento especial este miércoles cuando el actor Warwick Davis fue condecorado por Prince William durante una ceremonia oficial en el emblemático Windsor Castle.

Durante el evento, el intérprete recibió el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), un reconocimiento que forma parte de los Honores de Año Nuevo del Reino Unido y que distingue a personas que han contribuido de manera destacada a la sociedad.

El reconocimiento fue otorgado por su trayectoria en el teatro y el cine, así como por su labor filantrópica, particularmente en apoyo a las personas con enanismo.

Para Davis, quien ha dedicado gran parte de su carrera a abrir espacios para actores con discapacidades físicas, el momento fue descrito como profundamente significativo.

El actor que conquistó Hollywood desde la fantasía

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Warwick Davis se ha convertido en uno de los actores más reconocibles del cine fantástico.

Su fama internacional comenzó cuando era apenas un adolescente al interpretar a Wicket, uno de los ewoks de Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, parte del universo de Star Wars film series.

Posteriormente participó en numerosas producciones de fantasía y aventuras, consolidándose como un rostro habitual en sagas cinematográficas de gran éxito.

Sin embargo, fue su participación en la saga de Harry Potter la que lo llevó a conquistar a nuevas generaciones de espectadores. En estas películas interpretó al Profesor Filius Flitwick, el encantador maestro de hechizos de Hogwarts, así como al duende Griphook.

Warwick Davis

Ambos personajes se convirtieron en favoritos del público y reforzaron la presencia de Davis dentro del universo mágico creado por J. K. Rowling.

Una carrera llena de personajes inolvidables

La trayectoria de Warwick Davis incluye una amplia variedad de proyectos tanto en cine como en televisión.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Willow (1988), donde interpretó al protagonista de la película de fantasía producida por George Lucas.

Leprechaun, la popular saga de terror y comedia donde dio vida al personaje principal.

An Idiot Abroad, serie documental de viajes en la que participó junto al presentador Karl Pilkington.

Gracias a esta diversidad de papeles, Davis ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse a géneros que van desde la fantasía épica hasta la comedia televisiva.

Warwick Davis

Su trabajo ha sido reconocido por la industria cinematográfica británica. En 2025 recibió la Beca BAFTA, el máximo reconocimiento otorgado por British Academy of Film and Television Arts, en honor a su contribución al cine y la televisión.

Un defensor de las personas con enanismo

Más allá de la pantalla, el actor también ha destacado por su labor social.

Warwick Davis nació con displasia espondiloepifisaria congénita, una forma poco común de enanismo que afecta el desarrollo óseo.

Lejos de considerar esta condición un obstáculo, el actor la convirtió en una plataforma para impulsar la inclusión dentro de la industria del entretenimiento.

En 2012, junto a su esposa Samantha, fundó la organización benéfica Little People UK, dedicada a apoyar a personas con enanismo y a sus familias en el Reino Unido.

Warwick Davis

La organización ofrece asesoría, apoyo emocional y recursos para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

Regreso al mundo de Harry Potter

El reconocimiento llega en un momento especial para el actor. Recientemente, Warwick Davis confirmó que regresará al universo mágico de Harry Potter.

El intérprete retomará su papel como el Profesor Flitwick en la nueva adaptación televisiva basada en las novelas de J. K. Rowling, un proyecto que busca reimaginar la historia para una nueva generación de espectadores.

Este regreso ha generado entusiasmo entre los seguidores de la saga, quienes ven en Davis a uno de los rostros más emblemáticos del mundo de Hogwarts.

