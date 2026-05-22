Creadora de Patito Feo aclara si Violeta Isfel puede ganar dinero con Antonella

Luego de que Violeta Isfel hablara sobre la posibilidad de crear un museo con objetos relacionados con su personaje de Antonella en la telenovela Atrévete a Soñar, la creadora de Patito Feo aclaró si realmente sería posible monetizar con estos artículos.

Las declaraciones de la actriz despertaron dudas entre sus seguidores, especialmente sobre quién posee los derechos de autor del personaje y qué tan viable sería obtener ganancias a partir de este tipo de proyecto.

¿A quién pertenecen los derechos de Antonella y Patito Feo?

A través de redes sociales, Marcela Citterio, escritora y creadora de Patito Feo, respondió a un comentario relacionado con los derechos del personaje de Antonella, luego de que surgiera la idea de un posible museo inspirado en la producción juvenil.

La guionista explicó que los derechos pertenecen a la empresa que adquirió Ideas del Sur, productora argentina responsable de la historia original.

“Obviamente de quienes tienen los derechos de Patito Feo, o sea, la misma empresa. Es una marca; lo que tiene esa marca son sus personajes. Yo calculo que es del grupo Índalo, del empresario Cristóbal López, que fue quien compró Ideas del Sur, y no sé en qué porcentaje también estará Televisa ahí”.

¿Puede Violeta Isfel ganar dinero con un museo de Antonella?

Marcela Citterio dejó claro que los derechos de los personajes no pertenecen a las actrices que participaron en la telenovela, por lo que no sería posible monetizar utilizando esa imagen sin autorización.

Sin embargo, comentó que un museo sin fines de lucro sí podría ser viable, siempre y cuando no afecte la imagen de la marca o del proyecto original.

“O sea que nadie, ninguna actriz, nadie puede hacer uso de ese personaje y ganar dinero por eso. Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans, sin sacar un provecho económico, yo entiendo que sí puede, si no hace nada que desprecie a la marca o que la desprestigie, pero si gana dinero, ahí ya está en problemas”.

Las declaraciones generaron conversación entre los seguidores de la actriz, quienes recordaron el gran impacto que tuvo Antonella como uno de los personajes más populares de la versión mexicana de la historia juvenil.

¿Quién es Marcela Citterio?

Marcela Citterio es una reconocida escritora y guionista argentina que ha trabajado en exitosas producciones juveniles e infantiles como Patito Feo, Yo soy Franky y Amor en custodia.

Uno de sus mayores éxitos fue precisamente Patito Feo, producción que se convirtió en un fenómeno internacional y que incluso tuvo adaptación en México con Atrévete a Soñar.

Aunque la idea del museo solo fue mencionada como una posibilidad, la creadora dejó claro que monetizar con elementos relacionados con el personaje podría traer problemas legales.