Las insólitas revelaciones del príncipe William sobre su familia y sus gustos en The Graham Norton Show

El príncipe Guillermo protagonizó una aparición poco habitual para un miembro activo de la Familia Real británica al sentarse en el famoso sofá rojo de The Graham Norton Show, donde habló de su vida familiar, sus aficiones y hasta de los trabajos que soñó tener cuando era joven.

¿Qué reveló el príncipe Guillermo en The Graham Norton Show?

La participación del príncipe de Gales formó parte de una edición especial dedicada al Earthshot Prize, iniciativa medioambiental que creó en 2020 para reconocer proyectos capaces de aportar soluciones a algunos de los mayores desafíos del planeta.

La inesperada participación del príncipe Guillermo en el famoso sofá rojo de Graham Norton permitió conocer algunos de sus gustos personales y una faceta mucho más desenfadada del futuro rey. IG princeandprincessofwales

Guillermo apareció por sorpresa después de que Graham Norton conversara con Cate Blanchett, Hannah Waddingham y el conservacionista Robert Irwin.

La actriz forma parte del consejo del Earthshot Prize, Irwin es embajador mundial de la iniciativa y Waddingham fue presentadora de la ceremonia celebrada en Singapur en 2023. La inesperada incorporación de Guillermo provocó la reacción del público, que no sabía que el heredero se sumaría al programa.

El príncipe Guillermo confiesa su admiración por Christopher Nolan

Durante la conversación, el príncipe de Gales dejó de lado por un momento sus responsabilidades institucionales para hablar de sus gustos personales. Confesó que suele desconectarse escuchando música y viendo películas, especialmente aquellas que lo obligan a reflexionar.

Guillermo mostró su lado más relajado al hablar sobre Christopher Nolan y confesar su admiración por la trilogía de The Dark Knight IMDb

Entre sus directores favoritos está Christopher Nolan, cuya filmografía admira particularmente por su capacidad para convertir ideas complejas en historias entretenidas.

Guillermo destacó la trilogía de The Dark Knight, al considerar que las películas de Batman dirigidas por Nolan tienen una dimensión psicológica profunda. También reconoció que disfruta el cine de acción, aunque aseguró que suele buscar propuestas diferentes.

Su afición por el fútbol tampoco es un secreto: durante el programa volvió a quedar patente su conocido apoyo al Aston Villa.

Guillermo revela qué programa de televisión ve con Charlotte y Louis

Una de las revelaciones más personales llegó cuando Norton le preguntó indirectamente por lo que ve la familia de Gales en televisión. Guillermo contó que él y sus hijos, especialmente la princesa Charlotte y el príncipe Louis, son seguidores de The Celebrity Traitors.

Guillermo habló de sus hijos menores y de las producciones que disfrutan juntos, mientras sorprendió al contar que durante su juventud llegó a imaginarse trabajando como policía o DJ. IG princeandprincessofwales

Me encanta, a la familia le encanta”, comentó sobre el popular concurso de BBC One. Según el príncipe, sus dos hijos menores están particularmente fascinados con el programa.

Incluso contó una divertida anécdota relacionada con Ross Kemp, uno de los participantes. Después de ver el primer episodio, Guillermo coincidió con el actor y decidió poner a prueba su reacción tocándolo de manera discreta. La experiencia, relató entre risas, le permitió comprobar que Kemp se sobresaltaba con facilidad.

¿Qué quería ser Guillermo antes de convertirse en príncipe?

La conversación también permitió conocer una faceta menos conocida de Guillermo. Cuando Norton quiso saber si alguna vez había imaginado dedicarse a otra profesión, el príncipe recordó que durante su juventud quiso ser policía.

La televisión, el cine y la vida familiar fueron algunos de los temas que llevaron al príncipe Guillermo a revelar detalles poco conocidos sobre su rutina fuera de sus compromisos oficiales. IG princeandprincessofwales

Con el tiempo tuvo otra aspiración mucho menos convencional: convertirse en DJ. Sin embargo, él mismo reconoció que sus habilidades para esa actividad no eran precisamente destacables.

El comentario aportó un tono desenfadado a una entrevista que, pese a estar centrada en una iniciativa institucional, permitió mostrar al futuro rey fuera del protocolo habitual.

¿Cuál es el origen de los Earthshot Prize?

Guillermo aprovechó su presencia para explicar por qué decidió crear el Earthshot Prize. Según relató, durante años escuchó historias relacionadas con los problemas ambientales y le llamó especialmente la atención el pesimismo que rodeaba muchas de esas conversaciones.

El príncipe de Gales explicó que creó el Earthshot Prize para combatir el pesimismo alrededor de la crisis ambiental y dar visibilidad a quienes desarrollan soluciones para proteger el planeta. IG princeandprincessofwales

Por ello, buscó construir una iniciativa basada en una combinación de urgencia y optimismo, dando visibilidad a personas que ya están desarrollando soluciones para proteger el planeta.

Los premios reconocen cada año a cinco ganadores y se concentran en cinco grandes objetivos: proteger y restaurar la naturaleza, limpiar el aire, recuperar los océanos, construir un mundo sin residuos y combatir el cambio climático. Cada ganador recibe un premio de un millón de libras para impulsar su proyecto.

La aparición también marcó un momento poco común en la relación de la monarquía británica con la televisión de entretenimiento. Aunque otros integrantes de la realeza han participado anteriormente en espacios similares, Guillermo se convirtió en el primer miembro activo de la Familia Real británica en sentarse como invitado en The Graham Norton Show.