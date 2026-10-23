Ricky Martin rompe el silencio sobre su supuesto romance con Eduardo Verástegui

Ricky Martin decidió responder a uno de los rumores que lo han perseguido durante años, la supuesta relación sentimental que habría tenido con Eduardo Verástegui cuando ambos eran jóvenes. El cantante recurrió a sus redes sociales para negar la versión con un mensaje directo y hasta con un toque de humor.

La respuesta llegó el 22 de octubre, cuando el intérprete de La Mordidita publicó una historia en Instagram en la que dejó claro que, según él, nunca existió la intimidad que se les ha atribuido.

Aquí riéndome porque no me queda de otra. Solo para que estemos claros, yo NUNCA le he visto el pipí a Eduardo Verástegui. Ni el pipí ni NADA, escribió el artista puertorriqueño.

Con estas palabras, Ricky Martin se sumó a la conversación que volvió a tomar fuerza en los últimos días, luego de que el propio Verástegui fuera cuestionado por la prensa mexicana sobre el supuesto romance.

Ricky Martin se sumó a la conversación que volvió a tomar fuerza en los últimos días Instagram: Ricky Martin

Eduardo Verástegui niega romance con Ricky Martin

La publicación del cantante llegó después de que Eduardo Verástegui negara nuevamente haber mantenido una relación con él. Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor y cineasta fue interrogado sobre las versiones que circulan desde hace más de dos décadas.

En la conversación, un reportero mencionó a Aracely Arámbula y le preguntó qué opinaba de que la actriz supuestamente hubiera hablado de un vínculo sentimental entre él y Ricky Martin. Verástegui rechazó esa versión y aseguró que la actriz nunca había confirmado la historia.

No, ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben, llevan más de 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos, pregúntenme otra cosa, respondió.

El cineasta, de 52 años, también fue cuestionado sobre si le molestaba que la gente pusiera en duda su orientación sexual. Su respuesta fue contundente: "¡N’hombre, para nada! Yo sé lo que soy".

Después explicó que no vive preocupado por lo que los demás piensen de él y que tener claras sus convicciones le da seguridad. No es la primera vez que Verástegui desmiente públicamente un supuesto romance con el cantante.

¿Aracely Arámbula habló de la supuesta relación?

Otra de las razones por las que el tema volvió a circular tiene que ver con unas declaraciones atribuidas a Aracely Arámbula. En mayo pasado, la periodista Ana María Alvarado habló sobre el asunto durante la emisión del programa Sale el Sol.

Según relató la comunicadora, la actriz habría dado a entender que su relación con Eduardo Verástegui terminó cuando Ricky Martin apareció en escena.

Y Aracely claramente lo dijo que cuando entró Ricky Martin ahí fue el momento en que terminaron la relación ella y Eduardo Verástegui, afirmó Alvarado.

La periodista vinculó ese supuesto episodio con un concierto del cantante puertorriqueño en el que habría coincidido con Aracely. Sin embargo, la versión no ha sido confirmada directamente por la actriz, por lo que no hay elementos para darla por cierta.

La actriz habría dado a entender que su relación con Eduardo Verástegui terminó cuando Ricky Martin apareció en escena Grosby Group

Por ahora, tanto Ricky Martin como Eduardo Verástegui han negado públicamente el supuesto romance. Aunque el tema lleva más de 20 años generando preguntas, las recientes declaraciones de ambos volvieron a ponerlo sobre la mesa.