¡Como dos pasajeras más! El inesperado trayecto en metro de Kate Middleton y la princesa Charlotte

Lejos de los coches oficiales y los protocolos que suelen acompañar a la familia real británica, Kate Middleton y la princesa Charlotte disfrutaron de una salida poco habitual por Londres: viajar juntas en el metro de la ciudad.

Kate Middleton y la princesa Charlotte viajan en el metro de Londres

Madre e hija fueron vistas a bordo de la Elizabeth Line, donde compartieron vagón con otros pasajeros y llamaron la atención por la naturalidad con la que transcurrió el recorrido.

La princesa de Gales y su hija de 11 años fueron vistas en el transporte público londinense. Grosby

De acuerdo con testimonios recogidos por medios británicos, la princesa de Gales y su hija, de 11 años, viajaron el sábado pasado acompañadas por un discreto equipo de seguridad. Ambas descendieron en la estación Tottenham Court Road, en el centro de la capital, aunque no trascendió cuál era su destino final.

Así fue el inesperado viaje de Kate Middleton y Charlotte en la Elizabeth Line

La escena llamó la atención de quienes coincidieron con ellas, pues no es habitual ver a integrantes de la familia real utilizando el transporte público durante sus actividades privadas.

Según los relatos difundidos por la prensa británica, Kate y Charlotte se mostraron relajadas, conversaron durante el trayecto e intercambiaron algunas palabras con los pasajeros que tenían enfrente.

Uno de los detalles que más enterneció a los testigos fue la cercanía entre ambas. Al momento de bajar del tren, la princesa de Gales tomó de la mano a su hija mientras avanzaban acompañadas por su equipo de protección.

¿Fue la primera vez que la princesa Charlotte viajó en el metro de Londres?

Charlotte, quien cumplió 11 años en mayo, habría observado con curiosidad el interior del vagón. Aunque no existe confirmación oficial de que fuera su primera vez en el metro londinense, esta sería una de las pocas ocasiones en que se le ha visto públicamente utilizando este medio de transporte.

Según testigos, ambas se mostraron tranquilas durante el recorrido y Kate tomó de la mano a Charlotte al bajar del tren. IG princeandprincessofwales

La salida también refleja el interés de Kate y el príncipe William por ofrecer a sus tres hijos —George, Charlotte y Louis— experiencias cotidianas, lejos de los compromisos institucionales que forman parte de su vida como miembros de la monarquía.

¿Por qué viajaron en la Elizabeth Line?

La línea elegida por madre e hija tiene un significado especial para la familia real. La Elizabeth Line lleva el nombre de la reina Isabel II, bisabuela de Charlotte, quien participó en su inauguración oficial en mayo de 2022, durante las celebraciones por su Jubileo de Platino.

Kate Middleton y Charlotte utilizaron la Elizabeth Line y descendieron en la estación Tottenham Court Road. Reuters

El recorrido conecta distintas zonas de Londres y facilita el acceso a lugares emblemáticos del centro, entre ellos Tottenham Court Road, estación próxima al Soho, Covent Garden y diversas atracciones culturales.

Para Kate, además, utilizar el metro no es algo completamente desconocido. Antes de incorporarse de lleno a la vida real, podía desplazarse por Londres como cualquier otra ciudadana.

Años después, también utilizó esta misma línea junto al príncipe William, en mayo de 2023, cuando ambos visitaron un pub del Soho para reunirse con comerciantes y trabajadores antes de la coronación de Carlos III.

En aquella ocasión, el trayecto formaba parte de una agenda oficial. El reciente viaje con Charlotte, en cambio, habría sido una actividad privada.

Según testigos, ambas se mostraron tranquilas durante el recorrido y Kate tomó de la mano a Charlotte al bajar del tren. Grosby Group

Las salidas de Kate Middleton y Charlotte fuera del protocolo

La princesa de Gales ha compartido distintas experiencias con su hija lejos de las ceremonias reales. En 2018, por ejemplo, llevó a Charlotte a una función de ensayo de El cascanueces en la Royal Opera House de Londres.

La princesa de Gales ha procurado compartir actividades cotidianas con sus hijos. En el caso de Charlotte, ambas han disfrutado de experiencias relacionadas con el ballet, como asistir a ensayos y espectáculos fuera de la agenda oficial. Grosby

Años después, ambas regresaron al recinto para disfrutar de una representación de Cenicienta. Charlotte también ha acompañado a sus padres en eventos deportivos y celebraciones oficiales.

Entre sus intereses destacan el ballet, el tenis y el hockey, actividades que le permiten desarrollar sus propias aficiones mientras crece bajo la mirada pública.

Aunque no se conoce el motivo de su recorrido ni qué hicieron después de bajar del tren, la escena mostró lo cercanas que son Kate y Charlotte. Por unas horas, ambas cambiaron los desplazamientos oficiales por una experiencia cotidiana, con la curiosidad de quienes tuvieron la oportunidad de viajar junto a ellas.