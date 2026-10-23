Charly García cumple 75 años y Netflix prepara un documental sobre su vida: cuándo se estrena

Charly García recibió un regalo de cumpleaños que también emocionará a sus fans y, es que Netflix prepara un documental sobre su vida y su trayectoria musical. El anuncio se hizo este viernes 23 de octubre, justo cuando el músico argentino cumple 75 años.

La noticia llegó acompañada de un mensaje del propio artista, quien adelantó el espíritu de esta producción con una frase muy suya: "Ahora, Charly por Charly. Say no more".

La idea es que el músico cuente su propia historia y repase el camino que lo convirtió en una de las figuras más importantes del rock argentino. No se trata solamente de hablar de sus discos y canciones, sino de acercarse al hombre detrás de una obra que ha acompañado a varias generaciones.

¿Cómo será el documental de Charly García en Netflix?

La producción estará dirigida por Alejandro Hartmann y correrá a cargo de Haddock Films. De acuerdo con el anuncio de Netflix, el proyecto recorrerá la vida de García y explorará el impacto que tuvo su música a lo largo de las décadas.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles, el mensaje del cantante apunta a que tendrá una participación central en el relato. Es decir, los espectadores podrán acercarse a su historia desde su propia voz, una oportunidad para conocer cómo recuerda su trayectoria y el lugar que ocupa su música en la cultura argentina.

Vanessa Ragone, productora de Haddock Films, expresó su emoción por trabajar en el proyecto y reconoció la responsabilidad que implica retratar a un artista de esta importancia.

Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad, señaló. También explicó que las canciones de García forman parte de su propia historia personal y agradeció la confianza del músico y de Netflix para llevar adelante la producción.

Para Hartmann, el proyecto también tiene un significado especial. El director contó que escucha a Charly desde pequeño y que realizar una película sobre él representa un sueño cumplido.

Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar, expresó. Además, destacó que sus canciones siguen presentes en la memoria de la gente, incluso cuando no están sonando.

¿Cuándo se estrena el documental de Charly García?

Esta es la pregunta que muchos seguidores ya se hacen, pero habrá que esperar un poco más. Netflix todavía no ha confirmado la fecha de estreno del documental de Charly García.

La plataforma anunció que el proyecto está en marcha, aunque no ha dado a conocer el título definitivo, la duración ni todos los detalles sobre su contenido. Por ahora, tampoco se ha informado si incluirá entrevistas con músicos cercanos al argentino o material de archivo inédito.

El director contó que escucha a Charly desde pequeño y que realizar una película sobre él representa un sueño cumplido. Rodolfo Angulo

Así que, aunque el anuncio llegó en una fecha especial, todavía no hay un día marcado en el calendario para verlo.

Charly García, una figura que marcó al rock argentino

Hablar de Charly García es recorrer varias etapas de la música argentina. Antes de consolidarse como solista, formó parte de grupos fundamentales como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, proyectos que dejaron canciones que siguen vigentes.

Después construyó una carrera solista con discos y temas que se volvieron parte del repertorio del rock en español. Su manera de componer, tocar y entender la música lo convirtió en una referencia para artistas de distintas generaciones.

Hablar de Charly García es recorrer varias etapas de la música argentina. Rodolfo Angulo

A sus 75 años, García sigue despertando interés tanto por su obra como por su personalidad. Por eso, el anuncio de Netflix llega como una oportunidad para volver sobre su historia, esta vez con el propio músico como protagonista.

Todavía falta conocer cuándo llegará el documental a la plataforma, pero la promesa ya está hecha: será Charly quien cuente su historia. Y para sus seguidores, escuchar esa versión puede ser tan interesante como volver a poner uno de sus discos.