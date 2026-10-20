Príncipe Harry busca reconciliarse con Carlos III y William tras años de conflictos

El príncipe Harry parece estar dispuesto a dejar atrás los problemas que durante años lo han mantenido alejado de la familia real británica. El duque de Sussex habló sobre la posibilidad de arreglar las diferencias con su padre, el rey Carlos III, y con los demás integrantes de su familia.

Harry, el hijo menor del rey de 42 años, provocó una gran ruptura en la familia real británica cuando él y su esposa, Meghan, renunciaron a sus obligaciones protocolares y se mudaron a California en 2020, desde donde se mostraron muy críticos con la institución.

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Apenas ha hablado con su hermano mayor, el príncipe William, heredero al trono, desde hace años, y su familia solo se ha reunido de nuevo con su padre recientemente.

En una entrevista con la revista GQ, Harry, que recientemente se ha trasladado de nuevo a Gran Bretaña con Meghan y sus dos hijos, ha dicho que quería limar asperezas.

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"Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse", declaró a GQ, señalando que entiende el interés que suscita la situación de su familia, ya que la gente se identifica con ella. "Hay gente que no quiere que salga bien. Yo quiero que salga bien", añadió.

El portavoz de Harry señaló que estos últimos comentarios no pretendían ser un ataque a William ni a ningún otro miembro de la familia.

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El duque de Sussex dijo a GQ que, aunque "las cicatrices permanecen para siempre", quería animar a todo el mundo a dejar atrás el pasado.

"Para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y suficiente drama en la vida de las personas como para seguir con los problemas familiares", afirmó. "No merece la pena".

Con información de Reuters.