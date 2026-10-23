"Ojalá nos puedan ayudar": el 'Flaco' Ibáñez es hospitalizado y solicitan donadores de sangre

Manuel 'Flaco' Ibáñez, uno de los rostros conocidos de la comedia mexicana, fue hospitalizado en la Ciudad de México. La noticia se dio a conocer luego de que el comentarista deportivo Toño de Valdés publicara un mensaje para solicitar donadores de sangre para el actor, lo que encendió las alertas entre sus seguidores.

De acuerdo con la información compartida, el intérprete se encuentra en el Hospital ABC de Santa Fe, donde se requieren donadores de sangre tipo O negativo. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el padecimiento que llevó al actor al hospital ni las razones por las que necesita este apoyo.

El llamado de Toño de Valdés fue breve, pero suficiente para que los seguidores del comediante comenzaran a preguntar por su estado de salud y a compartir la petición.

Toño de Valdés pide ayuda para el 'Flaco' Ibáñez

A través de sus redes sociales, Toño de Valdés difundió el mensaje con el que pidió apoyo para conseguir los donadores que necesita el actor.

Ojalá nos puedan ayudar. El 'Flaco' Manuel Ibáñez requiere donadores de sangre O negativo en el Hospital ABC de Santa Fe… Muchas gracias a todos, escribió el comentarista deportivo.

La publicación no incluyó información sobre el motivo de la hospitalización ni sobre el procedimiento médico que podría necesitar el actor. Por ahora, el dato confirmado es que se solicitan donadores de ese tipo de sangre en el hospital ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

La noticia ha generado preocupación entre quienes han seguido la trayectoria de Ibáñez durante décadas, tanto por sus apariciones en televisión como por sus personajes de comedia. Sin embargo, es importante no confundir la solicitud de sangre con un diagnóstico: hasta ahora no se ha informado públicamente qué problema de salud enfrenta en esta ocasión.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del 'Flaco' Ibáñez?

Manuel 'Flaco' Ibáñez cuenta con una larga trayectoria en el entretenimiento mexicano. Entre sus trabajos más conocidos están la serie Vecinos, donde ha conquistado al público con su estilo cómico, y la telenovela La mujer del Vendaval. También participó en el programa Mujer, casos de la vida real.

En junio de 2026, el actor habló sobre una cirugía a la que se sometió después de que le detectaran un aneurisma en la aorta. Según lo que contó entonces, el problema fue descubierto de manera incidental durante unos estudios relacionados con el colon. Ibáñez también habló de su historial de tabaquismo, hábito que mantuvo durante más de seis décadas.

Manuel 'Flaco' Ibáñez cuenta con una larga trayectoria en el entretenimiento mexicano. Foto: Mezcalent

En otras ocasiones, el comediante ha comentado que enfrentó alteraciones en sus niveles de glucosa y una pérdida importante de peso y masa muscular. No obstante, no hay información que permita relacionar esos antecedentes con su actual hospitalización.

Por el momento, no se ha confirmado cuál es el padecimiento que llevó al 'Flaco' Ibáñez al Hospital ABC de Santa Fe, ni se han ofrecido detalles médicos sobre su evolución. La solicitud difundida por Toño de Valdés se centra en conseguir donadores de sangre O negativo.

Por el momento, no se ha confirmado cuál es el padecimiento que llevó al 'Flaco' Ibáñez al Hospital ABC de Santa Fe, Especial

Mientras se espera una actualización, sus seguidores permanecen atentos a cualquier información oficial sobre la salud del actor, cuya carrera ha formado parte de la televisión mexicana durante muchos años.