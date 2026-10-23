Cancelan concierto de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul en CDMX: ¿qué pasará con los boletos?

Malas noticias para los fans de la música electrónica y el dancehall. Los conciertos de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul que se realizarían a finales de octubre en la Ciudad de México fueron cancelados, de acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales de Fray Nano y NPU Live.

Las presentaciones formaban parte de Live at Fray Nano, una serie de espectáculos que llevaría a estos artistas internacionales al Estadio Fray Nano. El calendario contemplaba dos fechas para Calvin Harris y otras presentaciones de Sean Paul y Deorro, entre el 29 y el 31 de octubre de 2026.

La noticia tomó por sorpresa a quienes esperaban ver a los músicos en vivo, pues faltaban pocos días para los eventos. Ante las dudas que surgieron entre los asistentes, la organización también dio a conocer qué ocurrirá con el dinero de los boletos.

¿Por qué cancelaron los conciertos de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul?

A través de un mensaje difundido en Instagram, los organizadores confirmaron que ninguna de las presentaciones programadas como parte de Live at Fray Nano se llevará a cabo.

Lamentamos anunciar que los eventos de Live at Fray Nano, incluyendo las dos presentaciones de Calvin Harris y los shows de Sean Paul y Deorro, han sido cancelados, informó la organización.

En el comunicado, los responsables reconocieron que la decisión puede causar decepción y complicaciones a quienes ya tenían planes para asistir, por lo que ofrecieron una disculpa a los compradores.

Live at Fray Nano estaba pensado como una serie de conciertos de música electrónica y urbana en el Estadio Fray Nano

Sin embargo, no detallaron las razones detrás de la cancelación. Hasta la información difundida en el anuncio, tampoco se dieron a conocer más explicaciones sobre qué llevó a suspender las tres fechas.

Live at Fray Nano estaba pensado como una serie de conciertos de música electrónica y urbana en el Estadio Fray Nano, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El cartel tenía como uno de sus principales atractivos a Calvin Harris, DJ y productor británico conocido por sus éxitos en la música electrónica. También incluía a Deorro, productor de electro house de origen mexicano-estadounidense, y a Sean Paul, cantante jamaicano que ha llevado el dancehall a escenarios internacionales.

¿Qué pasará con los boletos? Así serán los reembolsos

La principal duda de quienes compraron entradas es si podrán recuperar su dinero. Sobre este punto, NPU Live aseguró que se devolverá el costo total de los boletos, incluidos los cargos por servicio.

De acuerdo con el comunicado, los reembolsos se realizarán automáticamente al mismo método de pago utilizado durante la compra. Esto significa que los asistentes no tendrían que iniciar una solicitud individual para recibir la devolución, según lo informado por los organizadores.

La productora también señaló que los reembolsos correspondientes a las tres fechas ya fueron emitidos. Por ello, quienes adquirieron entradas deberán revisar el movimiento en la cuenta o tarjeta con la que realizaron el pago.

Si el dinero todavía no aparece reflejado, conviene conservar el comprobante de compra y revisar los movimientos con la institución financiera correspondiente. Los tiempos en los que se refleja una devolución pueden variar según el método de pago.

NPU Live agradece el apoyo de los fans

Además de anunciar la cancelación, la organización agradeció a quienes compraron boletos y compartieron su entusiasmo por los conciertos.

Su entusiasmo y confianza significan mucho para nosotros, y nos entristece no poder compartir estas noches con ustedes, expresó en el mensaje.

NPU Live también señaló que mantiene su compromiso de llevar espectáculos musicales a la capital mexicana y manifestó su deseo de encontrarse nuevamente con el público en futuros eventos.

Además de anunciar la cancelación, la organización agradeció a quienes compraron boletos y compartieron su entusiasmo por los conciertos.

Por ahora, las tres fechas de Live at Fray Nano quedan canceladas y no se anunció una nueva programación para Calvin Harris, Deorro o Sean Paul en este recinto. Los asistentes deberán estar atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los reembolsos o posibles presentaciones futuras.