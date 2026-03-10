Super Mario Galaxy: inicia la preventa y revelan vasos coleccionables

Cada 10 de marzo, fans de todo el mundo celebran el Mar10 Day, una fecha dedicada al personaje más emblemático de los videojuegos: Mario, cuyo nombre se forma visualmente al escribir “MAR10”.

Ante esto, Cinépolis anunció el inicio de la preventa de boletos de Super Mario Galaxy: La Película, la nueva aventura cinematográfica del universo creado por Nintendo y producida por Illumination.

Tras el fenómeno global que representó la primera película de Super Mario Bros., la franquicia regresa a la pantalla grande con una historia que llevará a Mario y sus amigos directo al espacio. En esta nueva aventura, Bowser invade el festival del Reino Champiñón, secuestra a la Princesa Peach y destruye su castillo, transportándolos a la inmensidad del universo.

En medio del caos, Mario termina en una galaxia desconocida donde conoce a Rosalina, la guardiana del Observatorio del Cometa, quien le pide ayuda para recuperar las estrellas de poder, que fueron robadas por Bowser con el fin de conquistar la galaxia. Así comienza una odisea intergaláctica llena de mundos nuevos, desafíos y aliados inesperados, entre ellos Yoshi, quien finalmente hará su debut en la pantalla grande.

De acuerdo con un comunicado, los fans ya pueden asegurar su lugar para el estreno adquiriendo sus boletos en preventa a través de la app Cinépolis GO, el sitio web y taquillas de Cinépolis. La película se estrenará el miércoles 1 de abril de 2026.

Esto cuesta la palomera de Yoshi de la película de Super Mario Galaxy Nintendo

Los vasos coleccionables de Mario Bros con luz LED

Como parte de esta celebración, Cinépolis presenta el primer promocional oficial inspirado en la película: un vaso coleccionable con luz LED, diseñado para acompañar a los fans durante su viaje por la galaxia junto a Mario.

La venta anticipada del vaso promocional estará disponible primero para socios Club Cinépolis de niveles Fanático y Súper Fanático, quienes podrán adquirirlo el miércoles 11 de marzo de 2026, sujeto al horario de apertura de cada complejo y con disponibilidad limitada a un vaso por socio por tarjeta.

Posteriormente, la venta general comenzará el jueves 12 de marzo de 2026, hasta agotar existencias. El vaso tendrá un precio de 255 pesos e incluye refresco. La disponibilidad dependerá de cada conjunto Cinépolis.