Ellie Goulding es mamá por segunda vez; comparte primeras imágenes en redes

Ellie Goulding anunció el nacimiento de su segunda hija, la primera junto a su pareja Beau Minniear. La artista compartió la noticia con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde también mostró un primer vistazo de la recién nacida.

De acuerdo con la publicación de la intérprete, la bebé nació el viernes 6 de marzo. En su mensaje, Goulding expresó la emoción que vive junto a su pareja tras la llegada de la nueva integrante de la familia.

“El viernes di a luz a una hermosa niña sana. Estamos totalmente obsesionados con ella”, escribió la cantante en redes sociales.

Un nacimiento que coincidió con el Día Internacional de la Mujer

En su mensaje, la artista también agradeció al equipo médico que la acompañó durante el parto en el hospital St Mary’s, en Londres. Goulding destacó especialmente el trabajo de las parteras que participaron en el nacimiento.

“Fue muy apropiado pasar el Día Internacional de la Mujer con ella y el increíble equipo femenino de St Mary’s, quienes nos brindaron a mí y a mi bebé una atención y amabilidad extraordinarias”, expresó.

La cantante agregó que siempre sentirá admiración por las parteras que estuvieron presentes durante el proceso.

Arthur se convierte en hermano mayor

La recién nacida se suma a la familia de Goulding, quien ya es madre de Arthur, de cuatro años y medio, fruto de su relación con su exesposo Caspar Jopling.

En su publicación, la artista aseguró que su hijo está feliz por la llegada de su hermana.

“Esta incorporación a mi familia me llena de mucha alegría, especialmente porque Arthur está muy feliz de convertirse en el hermano mayor de este pequeño ángel”, escribió.

Además de compartir una imagen de la bebé, Goulding publicó fotografías del momento en que la pequeña llegó a casa, entre ellas una imagen de un pastel con la palabra “hermanita” y algunas decoraciones preparadas para recibirla.

El anuncio del embarazo

La intérprete de Love Me Like You Do anunció su embarazo en diciembre de 2025 durante la alfombra roja de los Fashion Awards celebrados en Londres.

En aquella ocasión, la cantante apareció con una chaqueta de cuero sobre un top corto negro que dejaba ver su embarazo, combinando el atuendo con shorts y tacones negros.

La relación entre Goulding y Minniear se hizo pública unos meses antes, en septiembre, cuando fueron vistos juntos durante una salida en Londres. Sin embargo, algunas publicaciones en redes sociales indicaban que la pareja ya llevaba varios meses de relación.

La cantante y la maternidad

En enero, Goulding habló sobre su vida personal y profesional en una entrevista con la revista NYLON, donde explicó cómo ha logrado equilibrar su carrera musical con la maternidad.

“No quería simplemente quedarme embarazada primero. No todas las mujeres tienen ese lujo”, comentó la artista en la conversación.

También destacó el apoyo que ha recibido de su entorno cercano, incluido su actual pareja.

“Tengo un novio increíble. Lo tengo un poco más fácil porque cuento con un apoyo increíble. Sigo trabajando y escribiendo a diario. Solo que ahora estoy desarrollando un ser humano dentro de mí”, dijo.

Con el nacimiento de su segunda hija, Goulding inicia una nueva etapa familiar mientras continúa desarrollando su carrera musical tras el lanzamiento de su álbum Higher Than Heaven.