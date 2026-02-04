El expríncipe Andrés es obligado a dejar su residencia tras nuevas revelaciones del caso Epstein

El resurgimiento del caso Jeffrey Epstein continúa sacudiendo los cimientos de la monarquía británica. Esta semana, en medio de nuevas y comprometedoras revelaciones judiciales, el expríncipe Andrés se vio obligado a abandonar Royal Lodge, la lujosa residencia que ocupó durante más de dos décadas en los alrededores del castillo de Windsor.

¿Cómo fue la salida del expríncipe Andrés?

De acuerdo con medios británicos como The Sun y la BBC, el hermano menor del rey Carlos III dejó la mansión —valuada en alrededor de 30 millones de libras y compuesta por más de 30 habitaciones— antes de lo previsto.

Su mudanza nocturna simboliza el aislamiento definitivo del expríncipe. AFP

Su salida, discreta y realizada bajo el amparo de la noche, confirma el profundo deterioro de su posición dentro de la Casa Real.

Aunque desde octubre existía una orden formal para que desocupara la propiedad, los acontecimientos se precipitaron tras la publicación de más de tres millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el mayor lote de archivos del caso Epstein hecho público hasta ahora.

Su mudanza no pasó desapercibida. Vecinos y fotógrafos captaron el movimiento constante de camiones y contenedores retirando pertenencias de la mansión, mientras el expríncipe era visto días antes paseando a caballo por Windsor, una imagen que, según fuentes reales, no cayó nada bien en palacio. Para muchos observadores, la escena marcó el final simbólico de una larga resistencia.

El rey Carlos III aceleró la salida de su hermano para proteger la imagen de la monarquía. Grosby

¿Dónde vivía el expríncipe Andrés?



Royal Lodge, antigua residencia de la Reina Madre, fue durante años el símbolo del estatus que Andrés se negaba a perder, incluso después de haber sido despojado de sus títulos reales y apartado de la vida pública.

Sin embargo, las nuevas pruebas, que incluyen fotografías inéditas y correos electrónicos comprometidos, habrían encendido las alarmas en el Palacio de Buckingham. Fuentes cercanas aseguran que el rey Carlos III está cada vez más preocupado por el impacto que el escándalo sigue teniendo en la imagen de la institución.

Andrés ahora se trasladará a la finca de Sandringham bajo estricta discreción. Grosby

¿Cuáles son las nuevas fotografías del expríncipe Andrés?

Las imágenes difundidas muestran al expríncipe en situaciones altamente controvertidas junto a una mujer no identificada, mientras que varios correos electrónicos refuerzan la cercanía entre Andrés y Epstein incluso después de que el financiero fuera condenado por delitos sexuales.

A ello se suman nuevas acusaciones: una segunda mujer afirmó, a través de su abogado, que fue enviada al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés en 2010, precisamente en Royal Lodge.

Documentos judiciales revelan nuevos detalles sobre la relación entre Andrés y Epstein. Reuters

¿Dónde vivirá el expríncipe Andrés?

Andrés fue trasladado a la finca de Sandringham, propiedad privada del rey, donde se encuentra alojado temporalmente en Wood Farm Cottage, una residencia apartada y fuera del foco público.

Se prevé que, una vez concluidas las remodelaciones, se instale de manera permanente en Marsh Farm, también dentro del mismo dominio. Su exesposa, Sarah Ferguson, quien vivía con él desde 2008, también recibió la orden de abandonar Royal Lodge, aunque su futuro residencial aún es incierto.

La presión política aumenta y crecen los llamados para que Andrés testifique en EE. UU. Grosby

El escándalo ha trascendido los muros de Buckingham. El primer ministro británico, Keir Starmer, sugirió públicamente que Andrés debería testificar ante las autoridades estadounidenses sobre lo que sabe del caso Epstein, una postura poco habitual tratándose de un miembro de la familia real.

Desde el palacio, la respuesta ha sido fría pero contundente: testificar sería ahora una “cuestión de conciencia”. Analistas coinciden en que obligar al expríncipe a abandonar Royal Lodge es tanto una medida práctica como una estrategia de contención mediática.

Sin embargo, advierten que el daño ya está hecho. Lejos de Windsor, Andrés no ha logrado escapar del escándalo que lo persigue y que amenaza con seguir salpicando a la monarquía británica en uno de sus momentos más delicados.

