Mujeres que cambiaron la ciencia: filmes y series para celebrar su legado

Las mujeres en la ciencia son un ejemplo de perseverancia, talento y valentía. A lo largo de la historia, muchas tuvieron que abrirse paso en un campo que durante años estuvo dominado por hombres y donde su participación no siempre fue reconocida.

Por ello, cada 11 de febrero, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se recuerda la importancia de visibilizar a las pioneras que rompieron estereotipos y allanaron el camino para las nuevas generaciones.

Si buscas historias inspiradoras, basadas en hechos reales o ideales para despertar el interés por la ciencia, aquí te compartimos algunas películas y series sobre mujeres científicas que puedes disfrutar en streaming.

Temple Grandin

Esta película biográfica narra la historia de Temple Grandin, zoóloga y etóloga que revolucionó el manejo del ganado. Durante su vida enfrentó grandes desafíos, como vivir con autismo y abrirse paso en un entorno marcado por la discriminación de género en los años 60.

Su historia muestra cómo la pasión, la determinación y el pensamiento diferente pueden transformar al mundo.

Duración: 1 hora 48 minutos.

Disponible en: HBO

Películas de mujeres científicas en plataformas Foto: Pinterest

Talentos Ocultos

Basada en hechos reales, esta cinta de 2016 cuenta la historia de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, tres mujeres afroamericanas que desempeñaron un papel clave en la NASA para lograr que el astronauta John Glenn orbitara la Tierra.

Una película poderosa sobre inteligencia, trabajo en equipo y lucha contra la discriminación racial y de género.

Duración: 2 horas 9 minutos

Disponible en: Disney+

Radioactive (Madame Curie)

Dirigida por Marjane Satrapi, esta película retrata la vida de Marie Curie, una de las científicas más influyentes de la historia, en la que aborda su deseo de ser reconocida por sus descubrimientos, su relación con Pierre Curie y el impacto de su trabajo en el mundo moderno.

Duración: 109 minutos

Disponible en: Prime Video

El fascinante laboratorio de Emily

Serie protagonizada por la científica y divulgadora Emily Calandrelli, quien realiza experimentos sencillos y dinámicos para despertar la curiosidad por la ciencia en niñas y niños. Es ideal para aprender.

Duración: episodios de 11 a 14 minutos

Total: 10 episodios

Disponible en: Netflix

Últimas palabras célebres de la Dra. Jane Goodall

Entrevista póstuma de 2025 a la reconocida primatóloga y etóloga Jane Goodall, donde reflexiona sobre la naturaleza, los animales y el impacto del ser humano en el planeta. Su trabajo con chimpancés transformó la forma en que entendemos a estas especies y a nosotros mismos.

Duración: 55 minutos

Disponible en: Netflix

Si tienes ganas de ver una película inspirada en historias reales o descubrir más sobre el mundo de la ciencia, estas opciones son un excelente punto de partida para celebrar a las mujeres que cambiaron la historia y motivar a las futuras generaciones.