Mariah Carey emociona al público al cantar en italiano en la inauguración olímpica | VIDEO

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, celebrada el viernes en el Estadio Olímpico de San Siro, en Milán, dejó claro desde el primer minuto que Italia buscaba algo más que un espectáculo protocolario. Bajo el concepto de armonía, el evento combinó tradición, pop internacional y símbolos culturales que conectaron con una audiencia global.

Mariah Carey fue una de las grandes protagonistas de la noche, ofreciendo una actuación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Mariah Carey canta “Volare” y hace historia

Vestida con un elegante vestido blanco y plateado, acompañado de una boa de plumas a juego que caía hasta el suelo, Mariah Carey apareció en el escenario del San Siro para interpretar “Volare”, una de las canciones italianas más queridas a nivel mundial.

El tema, grabado originalmente por Domenico Modugno, no solo es un clásico de la música italiana, sino que también tiene un lugar privilegiado en la historia global del pop: en 1958 encabezó el Billboard Hot 100, algo poco común para una canción en otro idioma en esa época.

Lo que hizo especial este momento fue que era la primera vez que Mariah Carey cantaba en italiano durante una presentación oficial. Atenta al teleprompter, la cantante se mostró concentrada y respetuosa del idioma, cerrando la interpretación con uno de sus inconfundibles “tonos de silbido”, que arrancaron una ovación inmediata del público.

Laura Pausini y el homenaje que marcó a Italia

La noche también tuvo un profundo tono emocional con la participación de Laura Pausini, quien interpretó el Himno Nacional Italiano en una versión suave y compartida, lejos de la grandilocuencia habitual. Vestida con un Giorgio Armani Privé, Pausini rindió un homenaje directo al diseñador italiano, figura central de la moda mundial.

El tributo incluyó un desfile de piezas emblemáticas de Armani y se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia, al unir música, moda e identidad nacional. Para muchos espectadores, fue el corazón emocional de la inauguración.

México presente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Para el público mexicano, la ceremonia también tuvo un significado especial. Donovan Carrillo, patinador artístico que ha marcado un antes y un después para México en los Juegos de Invierno, y Sarah Schleper, esquiadora alpina con experiencia olímpica, encabezaron la delegación nacional durante el Desfile de las Naciones.

Su presencia reafirma la participación de México en una justa tradicionalmente dominada por países con climas invernales, y representa un motivo de orgullo para la audiencia que siguió la transmisión desde casa.

La delegación mexicana desfiló en la inauguración de los Olímpicos de Invierno AFP

La actuación de Mariah Carey cantando en italiano, el homenaje de Laura Pausini a Giorgio Armani y la presencia de atletas mexicanos fueron piezas clave de una inauguración pensada para conectar emocionalmente con el mundo. Más allá del espectáculo visual, Milán-Cortina 2026 arrancó con un mensaje claro: la música y la cultura también son parte esencial del espíritu olímpico.

