El caso Epstein llega a Noruega y apunta a un ex primer ministro

Las autoridades de Noruega abrieron una investigación formal contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland por sospechas de “corrupción agravada”, a raíz de sus vínculos pasados con el fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales.

La Autoridad Nacional de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Okokrim) confirmó el inicio del proceso, que ha provocado un fuerte impacto político y mediático tanto dentro como fuera del país escandinavo.

Jagland, quien fue primer ministro entre 1996 y 1997, secretario general del Consejo de Europa de 2009 a 2019 y presidente del Comité Noruego del Nobel de Paz entre 2009 y 2015, figura entre los nombres que han surgido tras la reciente publicación de millones de documentos del expediente Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el diario noruego Verdens Gang, esos archivos indican que el exmandatario solicitó en su momento una garantía financiera a Epstein para la compra de un apartamento, aunque no se ha determinado si dicha solicitud prosperó.

Los documentos también señalan que Jagland se hospedó en propiedades de Epstein en Nueva York en 2018 y en París en 2015 y 2018. Además, se menciona que el ex primer ministro y su familia tenían previsto viajar en 2014 a la isla privada del financista, aunque ese desplazamiento fue finalmente cancelado.

Epstein murió en prisión en 2019, antes de enfrentar juicio, mientras se encontraba detenido por cargos de explotación sexual de menores.

Ante la gravedad del caso, el ministro noruego de Asuntos Exteriores anunció que solicitará al Consejo de Europa el levantamiento de la inmunidad de Jagland, derivada de su anterior cargo como secretario general, con el fin de permitir que la investigación avance sin obstáculos legales.

El caso Epstein reaviva polémicas internacionales

La reapertura mediática del caso Epstein no solo ha tenido repercusiones en Noruega. En Rusia, el Kremlin reaccionó con burla a las especulaciones que apuntan a posibles vínculos del delincuente sexual con los servicios secretos rusos. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó estas versiones de “poco serias” y aseguró que no existe evidencia alguna que respalde dichas sospechas.

Las declaraciones surgieron después de que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunciara que su país investigará posibles conexiones entre Epstein y la inteligencia rusa.

Los documentos desclasificados muestran que Epstein expresó en diversas ocasiones su deseo de reunirse con el presidente Vladimir Putin, aunque no hay pruebas de que ese encuentro se haya concretado. Peskov afirmó además que el Kremlin nunca recibió una solicitud formal de Epstein para verse con el mandatario ruso.

El alcance del caso es global. Desde diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho públicos cerca de 3.5 millones de páginas de documentos, fotografías y videos relacionados con Epstein.

Este material ha implicado o mencionado a figuras de alto perfil, como el expríncipe Andrés de Inglaterra, el expresidente estadounidense Bill Clinton y el intelectual Noam Chomsky, entre otros miembros de la élite política, académica y económica internacional.

Mientras continúan las investigaciones en distintos países, el caso Epstein sigue revelando conexiones incómodas y alimentando debates sobre la responsabilidad de líderes políticos, la transparencia institucional y la forma en que el poder y la influencia pueden encubrir abusos durante años. En Noruega, el proceso contra Jagland marca un precedente delicado para una nación conocida por sus altos estándares éticos y de gobernanza.

Con información de AFP.