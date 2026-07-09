El inesperado secreto que Rania de Jordania ha decidido contar al mundo: "Crece..."

La familia real de Jordania vuelve a celebrar una noticia que ha enternecido a sus seguidores dentro y fuera del país. La reina Rania sorprendió al revelar que su hija, la princesa Imán bint Abdalá II, está esperando a su segundo hijo, un anuncio que confirma que la nueva generación de la dinastía hachemita continúa creciendo.

Así anunció Rania de Jordania la llegada de un nuevo nieto

Lejos de un comunicado, la soberana eligió sus redes sociales para compartir el momento con una fotografía familiar cargada de simbolismo y un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El club de los nietos está creciendo", escribió Rania, dejando ver la emoción con la que vive esta nueva etapa como abuela.

El anuncio llegó acompañado de una tierna fotografía familiar que muestra a Imán, su esposo y la pequeña Amina celebrando la próxima llegada del nuevo integrante. IG queenrania

La publicación muestra a la princesa Imán junto a su esposo, el empresario Jameel Alexander Thermiotis, y a la pequeña Amina, quien dentro de poco dejará de ser hija única para convertirse en hermana mayor. El mensaje de Rania estuvo acompañado de una felicitación para la pareja y de un deseo especial para el nacimiento del bebé.

Una nueva alegría viene en camino. Felicidades a Imán, Jameel y a mi querida Amina, que pronto será hermana mayor. Que Dios les conceda un parto seguro y complete esta bendición", escribió la monarca.

La princesa Imán y Jameel Alexander Thermiotis esperan a su segundo bebé apenas unos meses después del nacimiento de su hija Amina. IG queenrania

La princesa Imán y Jameel Thermiotis agrandan su familia

La noticia llega apenas unos meses después del nacimiento de Amina, la primera hija de la princesa Imán y Jameel Alexander Thermiotis, quien nació en febrero de 2025. Ahora, la pareja volverá a ampliar su familia, consolidando una etapa especialmente feliz para los reyes Abdalá II y Rania.

La noticia convierte a los reyes Abdalá II y Rania en abuelos por tercera ocasión, consolidando una etapa de felicidad para la monarquía jordana. IG queenrania

Con este embarazo, los soberanos jordanos se preparan para recibir a su tercer nieto. Su debut como abuelos ocurrió en agosto de 2024 con el nacimiento de la princesa Imán, hija del príncipe heredero Hussein y de la princesa Rajwa.

Meses después llegó Amina y, ahora, un nuevo bebé se suma a una familia que no ha dejado de crecer.

El embarazo fortalece la nueva generación de la dinastía. IG queenrania

¿Quién es la princesa Imán?

La princesa Imán, nacida el 27 de septiembre de 1996, siempre ha mantenido un perfil mucho más discreto que el de su hermano Hussein, heredero al trono. Aunque forma parte activa de la familia real, ha preferido mantenerse alejada del protagonismo mediático y construir una vida familiar reservada.

La princesa Imán vuelve a ser noticia por un acontecimiento que marca un nuevo capítulo en su vida familiar. IG queenrania

Su historia de amor con Jameel Alexander Thermiotis también ha estado marcada por la discreción. El empresario venezolano de ascendencia griega contrajo matrimonio con la princesa en marzo de 2023 durante una elegante ceremonia celebrada en el Palacio Beit Al Urdun, residencia privada del rey Abdalá II en Amán.

Desde entonces, ambos han optado por una vida alejada de los reflectores, apareciendo únicamente en ocasiones familiares o actos muy puntuales. Precisamente esa privacidad hizo que la ausencia de Imán en algunos eventos oficiales celebrados durante los últimos meses despertara curiosidad entre los observadores de la realeza.

La dinastía hachemita en los últimos dos años ha recibido a nuevos integrantes. IG queenrania

Ahora, con el anuncio del embarazo, muchos interpretan que aquellas ausencias pudieron estar relacionadas con esta nueva etapa que la pareja atravesaba de manera reservada. Por ahora, la Casa Real no ha revelado la fecha prevista para el nacimiento ni el sexo del bebé.

Sin embargo, el emotivo mensaje de Rania ha sido suficiente para convertir el anuncio en una de las noticias más comentadas entre los seguidores de las familias reales, quienes celebran que el "club de los nietos", como ella misma lo definió, siga creciendo.