Primeras reacciones a El poder de la red: ¿Está a la altura de Red social? Esto dice la crítica

A pocos días de su estreno en cines, El poder de la red ya tuvo sus primeras proyecciones para la prensa. La continuación de Red social enfrentaba dudas sobre si realmente era necesaria, pero las primeras opiniones comienzan a mostrar una recepción favorable.

Primeras reacciones a El poder de la red destacan su historia

Las primeras reacciones a El poder de la red coinciden en varios puntos. La nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin no consigue escapar de las comparaciones con Red social, aunque buena parte de los críticos considera que logra construir una historia propia.

Matt Neglia, de Next Best Picture, destacó que la cinta apuesta por un drama de investigación periodística centrado en los peligros y prácticas internas de Facebook, en lugar de intentar reproducir los elementos que funcionaron en la película estrenada en 2010.

Para el crítico, uno de sus aciertos está precisamente en evitar convertirse en una repetición. También señaló que conserva una característica conocida del trabajo de Sorkin, con diálogos rápidos y una gran cantidad de datos que avanzan constantemente junto con la investigación.

Luke Hearfield, de Standard News, reconoció que llegó a la proyección con dudas sobre la necesidad de realizar otra película relacionada con Facebook. Su opinión cambió después de verla y terminó calificándola como una secuela sólida que justifica su existencia.

Edward Douglas compartió una impresión similar. Aunque considera que El poder de la red no alcanza el nivel de Red social, destacó el guion, el reparto y la decisión de abordar otro episodio relacionado con la compañía y sus efectos fuera de internet.

Joey Magidson, de AwardsRadar, encontró una película con una construcción más pausada. Según su valoración, la historia tarda en desarrollar completamente su conflicto, pero ese ritmo termina llevando a uno de los momentos más fuertes de la cinta durante su parte final.

Nandita Joshi, de The Rolling Tape, también admitió que tenía pocas expectativas antes de la función. Tras verla, destacó la manera en que El poder de la red aborda la responsabilidad de las grandes compañías tecnológicas y calificó su temática como especialmente cercana al panorama actual.

El poder de la red reúne a Jeremy Allen White, Mikey Madison y Jeremy Strong en una historia sobre Facebook. IMDb

Mikey Madison y Jeremy Strong destacan en El poder de la red

Las actuaciones aparecen repetidamente entre los puntos mejor valorados de las primeras reacciones a El poder de la red, particularmente el trabajo de Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong como las tres figuras centrales de la historia.

Tom Chatalbash, de FilmSpeak, destacó la dinámica entre Madison y Allen White, a quienes describió como dos protagonistas contenidos que funcionan dentro del tono de la investigación. También colocó el trabajo de Strong entre los elementos más efectivos.

El actor de Succession enfrenta uno de los mayores retos de la película al interpretar a Mark Zuckerberg, personaje que Jesse Eisenberg llevó al cine en Red social y que le consiguió una nominación al Oscar como Mejor Actor.

Las primeras opiniones señalan que Strong evita limitarse a reproducir aquella interpretación. Chatalbash destacó que el actor consigue construir su propia versión de Zuckerberg sin convertir su actuación únicamente en una imitación del empresario.

Carl Roberts, de Future of the Force, también puso el foco en el reparto y consideró que algunas de las actuaciones podrían entrar en la conversación durante la próxima temporada de premios, particularmente por el peso que tienen dentro de la historia.

Mikey Madison interpreta a Frances Haugen, mientras que Jeremy Allen White da vida al periodista Jeff Horwitz. Ambos personajes conducen la investigación que permite a la película explorar una etapa diferente de Facebook.

El poder de la red sigue la investigación que expone prácticas internas de Facebook a partir de documentos confidenciales. Sony Pictures

¿De qué trata El poder de la red?

El poder de la red está ambientada años después de los acontecimientos narrados en Red social y toma como base la filtración de documentos internos de Facebook que se conoció públicamente como The Facebook Files.

La historia sigue a Frances Haugen, una ingeniera que trabajó para la compañía y que decide revelar documentos internos relacionados con el funcionamiento de sus plataformas y sus posibles efectos sobre los usuarios.

Para hacerlo entra en contacto con Jeff Horwitz, periodista de The Wall Street Journal, interpretado por Jeremy Allen White. A partir de esa relación comienza una investigación basada en documentos internos que termina colocando las prácticas de Facebook bajo escrutinio público.

La trama aborda temas relacionados con la desinformación, el contenido dirigido a usuarios jóvenes y las decisiones internas de la compañía, mientras Jeremy Strong interpreta a Zuckerberg dentro de esta nueva etapa de la historia.

A diferencia de Red social, dirigida por David Fincher con guion de Sorkin, esta vez Aaron Sorkin también ocupa la silla de director. La película funciona como una historia complementaria y no como una continuación directa de los personajes y conflictos presentados en 2010.