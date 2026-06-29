¿Por qué Jesse Eisenberg no quiso volver como Zuckerberg? Esto dijo

Jesse Eisenberg estuvo cerca de regresar como Mark Zuckerberg en la secuela de The Social Network, pero al final decidió no aceptar el proyecto.

El actor confirmó que habló durante varios días con Aaron Sorkin, responsable del nuevo filme, aunque terminó descartando la propuesta porque ya no quiere seguir siendo identificado con el fundador de Facebook.

Jesse Eisenberg sí consideró regresar a la secuela de The Social Network

Aunque muchos pensaban que nunca existieron conversaciones, el propio actor confirmó que Aaron Sorkin buscó convencerlo para retomar el personaje que interpretó en 2010.

Eisenberg recordó que hablaron del proyecto durante varios días y reconoció que no fue una decisión sencilla.

"Es un honor hablar con Aaron en cualquier circunstancia", comentó durante una entrevista con Variety.

Incluso bromeó con que escuchar al guionista hablar sobre una película hace difícil decirle que no. A pesar de ello, terminó rechazando la oferta.

Según explicó, actualmente busca tomar un rumbo distinto en su carrera y considera que volver a interpretar a Mark Zuckerberg ya no forma parte de esa etapa.

El actor también dejó claro que su decisión no tiene nada que ver con la calidad del proyecto.

Al contrario, aseguró que está convencido de que la nueva película será un buen trabajo y elogió nuevamente la forma de escribir de Aaron Sorkin.

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La razón por la que ya no quiere interpretar a Mark Zuckerberg

Después del estreno de The Social Network, Jesse Eisenberg quedó muy ligado al personaje de Mark Zuckerberg.

Su interpretación del fundador de Facebook fue reconocida con una nominación al Premio Óscar y se convirtió en uno de los papeles más importantes de su carrera.

Sin embargo, el actor considera que ha llegado el momento de dejar atrás esa imagen.

Durante la entrevista explicó que no quiere seguir siendo asociado con Zuckerberg, una postura que también confirmó Aaron Sorkin en una conversación con Vanity Fair.

El guionista contó que insistió durante varios días para convencerlo de volver, pero entendió que Eisenberg simplemente ya no deseaba cargar con esa identificación.

Incluso comentó que al actor le incomodaba que algunas personas lo confundieran con el empresario o le pidieran firmar objetos relacionados con el personaje que interpretó hace más de una década.

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¿De qué tratará The Social Reckoning?

La nueva película no retomará la historia donde terminó The Social Network.

En lugar de volver a contar el crecimiento de Facebook, The Social Reckoning se enfocará en uno de los momentos más complicados para la compañía.

La historia estará inspirada en las investigaciones publicadas por The Wall Street Journal en 2021, conocidas como The Facebook Files.

Esos reportes revelaron documentos internos que analizaban el funcionamiento de la empresa y temas como el impacto de la plataforma en adolescentes, la difusión de desinformación y distintos problemas relacionados con la red social.

Por ello, la secuela tendrá un enfoque mucho más amplio y no girará únicamente alrededor de Mark Zuckerberg.

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Un nuevo elenco encabezará The Social Network

Con la salida de Jesse Eisenberg, será Jeremy Strong quien interprete a Mark Zuckerberg.

La película también incorporará a Mikey Madison, quien dará vida a Frances Haugen, la exingeniera que filtró miles de documentos internos de Facebook.

Por su parte, Jeremy Allen White interpretará al periodista Jeff Horwitz, uno de los reporteros que investigó y publicó esos documentos en The Wall Street Journal.

Aaron Sorkin volverá a encargarse del guion y también dirigirá la película, que actualmente sigue en desarrollo.

Aunque Jesse Eisenberg decidió no regresar para interpretar nuevamente a Mark Zuckerberg, The Social Reckoning continuará adelante con un reparto renovado y una historia que dejará atrás los orígenes de Facebook para centrarse en uno de los capítulos más controvertidos de la empresa.