El regreso de Soy Luna ya tiene fecha, primer adelanto y mucho más.

Disney Plus presentó el teaser de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie protagonizada por Karol Sevilla, pero el avance no solo emocionó a los fans, sino que también abrió una ola de comentarios por su edición, especialmente por escenas que algunos usuarios señalaron como poco naturales por el uso de pantallas verdes y efectos visuales.

La nueva entrega llegará a Disney+ el próximo 24 de julio con todos sus episodios disponibles desde el estreno.

La historia retomará la vida de Luna Valente después de un misterioso accidente que la alejó de las pistas y la obligará a regresar al Jam & Roller, el lugar donde comenzó gran parte de su camino como patinadora.

Primer teaser de Soy Luna: Volver a Rodar genera burlas en redes por su edición Disney Plus

El teaser de Soy Luna emocionó, pero también recibió burlas

El primer adelanto de Soy Luna: Volver a Rodar llegó con una mezcla de nostalgia y sorpresa.

Por un lado, muchos seguidores celebraron ver de nuevo a Luna. Por otro, algunos usuarios comenzaron a comentar que ciertas escenas del teaser lucen demasiado artificiales.

Las críticas se concentraron en la edición del teaser de Soy Luna, sobre todo en momentos donde el fondo parece agregado digitalmente.

En redes, varios fans compararon el acabado visual con videos hechos para plataformas cortas o con producciones de menor presupuesto, mientras otros defendieron que se trata apenas de un primer avance y no del resultado final de la temporada.

La conversación creció porque Soy Luna no es cualquier regreso para Disney. La serie tiene una base de fans muy activa, especialmente en Latinoamérica y Europa.

Primer teaser de Soy Luna: Volver a Rodar genera burlas en redes por su edición Disney Plus

De qué trata Soy Luna: Volver a Rodar

Más allá de los comentarios por la edición, el teaser confirma que la nueva temporada apostará por una historia con drama, música y romance.

Luna volverá al Jam & Roller después de un accidente que cambió su vida y que la mantuvo lejos del patinaje.

Volver a ponerse los patines no será sencillo. La protagonista tendrá que enfrentar inseguridades, viejas heridas y la presencia de un villano oculto que complicará su regreso.

La serie también recuperará uno de los elementos que más engancharon al público: el conflicto sentimental entre Luna, Matteo y Simón.

Ese triángulo amoroso también tendrá peso en la música de esta nueva etapa.

Disney Plus anunció el lanzamiento de “De Ti Me Enamoré”, el primer sencillo de la temporada, una balada pop romántica que acompañará uno de los momentos clave de la trama.

Primer teaser de Soy Luna: Volver a Rodar genera burlas en redes por su edición Disney Plus

Karol Sevilla y el elenco original vuelven a Disney Plus

Karol Sevilla volverá como Luna Valente, acompañada por Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi.

La nueva temporada busca conectar con quienes crecieron viendo la serie entre 2016 y 2018, pero también con una audiencia más joven que la descubrió después en streaming. Por eso, Disney Plus combinará canciones nuevas, versiones actualizadas de temas conocidos y nuevos personajes.