¿Cómo inició la pelea de Ángela Aguilar y Karol Sevilla? De parodias a bendiciones

El origen del conflicto público entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla se remonta a una serie de burlas que la actriz de 'Soy Luna' realizó sobre la vida sentimental de la cantante de regional mexicano a través de redes sociales.

En plataformas como TikTok e Instagram, Sevilla retomó frases icónicas de Aguilar vinculadas a su relación con Christian Nodal, tales como "voy a ser tía" y "fan de su relación", expresiones que en su momento generaron una intensa conversación digital.

Lo que comenzó como un contenido de humor escaló cuando la actriz reafirmó su postura ante los medios de comunicación, provocando una respuesta pública de la hija de Pepe Aguilar.

Las redes sociales fueron el escenario de cómo inició la pelea de Ángela Aguilar y Karol Sevilla con el famoso "fan de su relación". (Foto: Mezcal Entertainment)

Parodias y frases: Cómo inició la pelea de Ángela Aguilar y Karol Sevilla

La pelea comenzó cuando una cuenta de seguidores recopiló diversos fragmentos audiovisuales en los que Karol Sevilla imitaba de forma satírica las declaraciones pasadas de Ángela Aguilar.

El uso de estas frases, transformadas en "memes" por la comunidad digital, fue interpretado por los seguidores de la dinastía Aguilar como una burla directa hacia la integridad de la joven intérprete.

"Angelita, mejor ya cállate" y "Amor", fueron algunas de las frases que Karol Sevilla dijo sobre de Ángela Aguilar.

La viralización de estos videos no solo atrajo millones de visualizaciones, sino que obligó a los medios de comunicación a buscar una declaración oficial de la actriz durante sus apariciones en eventos públicos.

Una captura de pantalla muestra cómo inició la pelea de Ángela Aguilar y Karol Sevilla. (Foto: Redes Sociales)

Declaraciones de Karol Sevilla ante la prensa

Fue en mayo de 2025 cuando Karol Sevilla fue cuestionada frontalmente sobre sus parodias hacia Ángela Aguilar. Lejos de retractarse o emitir una disculpa privada, la actriz decidió encarar la situación ante las cámaras, validando el contenido de sus bromas pero aclarando que no existía una intención inicial de faltar al respeto.

Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad”, declaró .

No obstante, la actriz reafirmó su postura al asegurar que se sentía feliz con su forma de actuar y que no se arrepentía de lo expresado en sus redes sociales.

Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México”, dijo antes de finalizar la entrevista.

Esta declaración fue interpretada como un ataque directo a la credibilidad de la cantante de regional mexicano.

Los fans dividieron opiniones sobre el conflicto entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla. (Foto: Redes Sociales)

La respuesta de Ángela Aguilar y el intercambio de bendiciones

Ante la magnitud de las declaraciones de Sevilla, Ángela Aguilar optó por reaccionar de manera directa en la sección de comentarios de un video que explicaba la controversia en TikTok.

La intérprete de 'Qué agonía', quien ha sido objeto de constantes críticas por su vida privada, decidió emplear un tono conciliador pero cargado de simbolismo para responder a las burlas de la actriz. "¡Uy!" y en otro comentario escribió: "Dios la bendiga y le dé paz".

Esta respuesta generó una reacción inmediata de Karol Sevilla, quien no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre el mensaje de la cantante. Al ser notificada sobre el comentario de Aguilar en la cuenta de @chismecitobyalicia, Sevilla respondió:

Bueno, pues me dio la bendición!", lo que fue percibido por los internautas como una muestra de sarcasmo.

Hasta el momento, ninguna de las dos artistas ha proporcionado detalles adicionales que indiquen que el conflicto haya trascendido a un ámbito legal.