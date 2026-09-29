Presley Gerber llegó drogado al centro donde murió; personal habría sido advertido antes

El centro de vida donde murió Presley Gerber habría sabido que el modelo se encontraba bajo los efectos de drogas antes de admitirlo, de acuerdo con un nuevo reporte de TMZ que aporta detalles sobre las horas previas al fallecimiento del hijo de Cindy Crawford.

Fuentes consultadas por el medio, incluida una con conocimiento directo de los hechos, aseguraron que la tarde anterior a su muerte un integrante del equipo de sobriedad de Presley llamó a Resolutions Living, en Santa Mónica, para preguntar si podían recibirlo debido a que se encontraba “high”, es decir, bajo los efectos de alguna sustancia.

Según TMZ, la respuesta del personal fue que lo llevaran de todas maneras. Presley llegó poco después de las 18:00 horas del 19 de septiembre y murió a la mañana siguiente, el 20 de septiembre, a los 27 años.

La revelación cobra importancia porque Resolutions Living opera como una residencia de sobriedad y no como un centro médico de desintoxicación, por lo que no cuenta con la misma estructura ni supervisión que una clínica autorizada para atender a una persona mientras elimina drogas de su organismo.

¿Qué sabía el centro antes de admitir a Presley Gerber?

De acuerdo con TMZ, un miembro del equipo personal que acompañaba a Presley se comunicó con Resolutions Living durante la tarde del sábado 19 de septiembre.

La llamada tenía como objetivo confirmar si la residencia aceptaría recibirlo debido a que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. El personal habría respondido que sí podía ingresar.

Presley Gerber Foto: IG presleygerber

Horas después, Presley llegó acompañado por un amigo y un integrante de su equipo de sobriedad. Fuentes citadas por el mismo medio aseguran que se comportaba de manera errática y hacía comentarios considerados preocupantes sobre las razones por las que había consumido drogas.

Hasta ahora, Resolutions Living no ha respondido públicamente de manera detallada a estas nuevas afirmaciones.

Presley Gerber habría necesitado una desintoxicación médica

Los nuevos datos refuerzan una pregunta que surgió desde los primeros días después de su muerte: si una residencia de sobriedad era el lugar adecuado para recibirlo en esas condiciones.

TMZ ya había informado anteriormente, citando a personas cercanas al caso, que Presley debía haber sido enviado primero a una clínica de desintoxicación y no directamente a una casa de sobriedad.

Una desintoxicación médica permite vigilar signos vitales, síntomas de abstinencia y posibles complicaciones relacionadas con el consumo de sustancias, además de administrar medicamentos cuando resulta necesario.

Las casas de sobriedad cumplen una función diferente. Generalmente proporcionan alojamiento estructurado y un entorno libre de sustancias para personas que ya atravesaron una fase inicial de tratamiento o buscan mantener su recuperación.

Nick Mathews, propietario de un centro de tratamiento de adicciones consultado por TMZ, señaló que una residencia que no esté equipada para manejar una desintoxicación no debería aceptar a una persona que todavía se encuentre consumiendo drogas.

Resolutions Living no es una clínica de rehabilitación con licencia

Aunque distintos reportes iniciales describieron el lugar como un “rehab”, el estatus de Resolutions Living es más específico.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California indicó que no tiene registro de la residencia como un centro autorizado de tratamiento residencial para trastornos por consumo de sustancias.

El Los Angeles Times reportó además que el lugar funciona como una recovery residence o sober living home, una categoría que en California no está sometida al mismo sistema de licencias que las clínicas que proporcionan tratamiento médico.

Este fue el centro donde Presley Gerber murió Grosby Group

La residencia forma parte de un proyecto vinculado a Resolutions Therapeutic Services, que sí opera servicios clínicos en otra ubicación.

El periódico informó que el Departamento de Servicios de Atención Médica de California comenzó a revisar si la residencia ofrecía algún tipo de servicio que, por sus características, pudiera requerir una licencia estatal.

Presley Gerber murió a la mañana siguiente

La Policía de Santa Mónica recibió alrededor de las 9:35 de la mañana del 20 de septiembre una llamada relacionada con una posible sobredosis en una residencia ubicada en Berkeley Street.

Cuando los oficiales llegaron encontraron a Presley sin vida. Los paramédicos lo declararon muerto a las 9:45 horas.

La corporación informó posteriormente que investiga el fallecimiento como una presunta sobredosis y señaló que hasta ahora no existen indicios de intervención criminal.

Sin embargo, eso no significa que una sobredosis ya haya sido establecida como causa oficial.

El Departamento de Médico Forense del condado de Los Ángeles realizó un examen al día siguiente, pero dejó pendiente la determinación de causa y manera de muerte mientras se completan pruebas adicionales. El organismo advirtió que ese proceso puede tardar varios meses.

Todavía no se sabe qué sustancia habría consumido Presley Gerber

Uno de los principales interrogantes continúa siendo qué sustancia o sustancias se encontraban en su organismo.

La policía no ha identificado públicamente ninguna droga específica y los resultados toxicológicos todavía no están disponibles.

TMZ ha publicado otros reportes sobre medicamentos y sustancias que Presley supuestamente habría utilizado antes de morir, pero ninguna de esas versiones sustituye el resultado oficial de toxicología.

Incluso la presencia de una droga determinada en los análisis no necesariamente significa que por sí sola haya provocado la muerte: los médicos forenses evalúan concentraciones, interacciones con otras sustancias y hallazgos de la autopsia antes de establecer una causa.