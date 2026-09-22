“Merecías más tiempo”: Exnovia de Presley Gerber se despide del modelo tras su muerte

Charlotte D’Alessio, exnovia de Presley Gerber, rompió el silencio tras la muerte del modelo y compartió un emotivo mensaje en el que recordó la relación que mantuvieron durante varios años, mientras las autoridades continúan investigando qué provocó el fallecimiento del hijo de Cindy Crawford a los 27 años.

D’Alessio publicó este lunes una serie de fotografías y videos de su etapa junto a Gerber, con quien mantuvo una relación de aproximadamente dos años. En uno de los mensajes aseguró que ambos compartieron un “amor puro” y expresó su enojo por la muerte del joven.

“Merecías más tiempo. Merecías más vida”, escribió la modelo, quien también señaló que seguirá queriéndolo independientemente de su ausencia.

En otro de los recuerdos mostró a Gerber corriendo acompañado de un perro cerca del agua y agregó que así desea recordarlo.

Charlotte D'Alessio compartió un emotivo mensaje a Presley Gerber Especial

¿Qué dijo Charlotte D’Alessio sobre Presley Gerber?

La modelo canadiense compartió varias imágenes tomadas durante los años en los que mantuvo una relación con Presley, que comenzó alrededor de 2018 después de que ambos se conocieran a través de Kaia Gerber, hermana del joven.

“Compartí un amor puro contigo y por eso agradezco y honro tu vida”, escribió D’Alessio en una de sus historias de Instagram.

Posteriormente expresó frustración por la edad a la que murió su expareja y aseguró que él “merecía más tiempo”.

Charlotte D'Alessio compartió un emotivo mensaje Captura de pantalla

La despedida continuó con otras fotografías de ambos abrazados y recuerdos de viajes y momentos cotidianos.

“Te quiero, Pres. Allá arriba, aquí abajo”, escribió en otra publicación antes de agregar que esperaba que pudiera sentir todo el cariño que las personas cercanas continuaban teniendo por él.

¿De qué murió Presley Gerber?

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó que agentes acudieron la mañana del 20 de septiembre a un domicilio tras recibir un reporte de una posible sobredosis. Al llegar encontraron a un hombre fallecido que posteriormente fue identificado como Presley Gerber.

La policía investiga actualmente el caso como una presunta sobredosis, aunque aclaró que no existen indicios de que haya ocurrido un acto criminal y que será el médico forense quien determine oficialmente la causa y manera de muerte.

El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles realizó un examen del cuerpo el 21 de septiembre, pero decidió aplazar la determinación de la causa mientras se realizan estudios adicionales.

Presley Gerber reveló el profundo miedo que sintió al enfrentar uno de los momentos más difíciles de su recuperación. IG

La dependencia explicó que este tipo de procedimientos puede tardar varios meses dependiendo de las pruebas requeridas. Presley fue declarado muerto a las 9:45 horas del 20 de septiembre.

Por ello, cualquier afirmación sobre qué sustancia pudo provocar su muerte continúa siendo preliminar.

Presley Gerber había hablado de adicciones y salud mental

Durante los últimos años, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber habló públicamente sobre problemas relacionados con salud mental, ataques de pánico y consumo de sustancias.

En distintas publicaciones explicó que recibía diferentes tratamientos y que intentaba compartir sus experiencias para ayudar a otras personas que atravesaban problemas similares.

En diciembre de 2025 llegó a mencionar que había recibido distintos medicamentos y tratamientos, entre ellos infusiones de ketamina. Sin embargo, no existe hasta el momento evidencia oficial que relacione ese tratamiento con su muerte, por lo que no puede establecerse una conexión hasta conocer los resultados toxicológicos del médico forense.

Su hermana Kaia Gerber también había hablado recientemente sobre cómo la lucha de Presley contra las adicciones había afectado a la familia, además de destacar la decisión de su hermano de mostrarse vulnerable públicamente.

Brooklyn Beckham y Paris Hilton también despiden a Presley Gerber

Brooklyn Beckham publicó una fotografía junto a Presley y lo recordó como una de las personas más amables que conoció. Ambos mantenían una amistad desde hacía años y pertenecían a un círculo de jóvenes hijos de figuras reconocidas de la industria del entretenimiento y la moda.

Paris Hilton también compartió un extenso mensaje en el que describió a Gerber como una persona dulce, sensible y auténtica.

La empresaria aseguró que todavía le resultaba difícil aceptar la noticia y señaló que conservará los recuerdos, conversaciones y momentos que compartieron.

La familia de Presley, integrada por Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia, solicitó privacidad desde que se confirmó el fallecimiento.