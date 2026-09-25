¿Historial delictivo? Esto se sabe del centro donde murió Presley Gerber

Luego del fallecimiento de Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, han surgido cuestionamientos alrededor del centro de rehabilitación al que había ingresado apenas un día antes de su muerte.

El modelo, de 27 años, fue encontrado sin vida en Santa Mónica, California, y el caso continúa bajo investigación. Mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido, algunos reportes han puesto bajo la lupa al lugar donde Presley había ingresado para recibir tratamiento.

¿Qué pasó con Presley Gerber?

Presley Gerber falleció el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en Santa Mónica, California, Estados Unidos, un día después de haber ingresado a un centro de rehabilitación.

De acuerdo con los primeros reportes, su muerte podría estar relacionada con una posible sobredosis, aunque las causas oficiales del fallecimiento todavía deben ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Presley había hablado anteriormente sobre sus problemas de adicciones y el proceso que llevaba para recuperarse. También había compartido que enfrentaba depresión y dificultades relacionadas con el consumo de sustancias.

Polémica alrededor del centro de rehabilitación

De acuerdo con información publicada por Page Six, fuentes citadas por el medio señalaron que, cuando Presley llegó al centro, presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Además, un representante del Departamento de Servicios de Salud de California indicó, según el mismo reporte, que Resolutions Living no está clasificado como un centro residencial para el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias.

El medio también reportó información relacionada con el propietario del lugar, el doctor Reza Nabavi. De acuerdo con documentos revisados por Page Six, su licencia como psicólogo habría sido revocada temporalmente después de que fuera arrestado en 2002 por la Policía de Oakland por posesión de una sustancia controlada.

Estos señalamientos han generado cuestionamientos sobre las condiciones del centro al que Presley ingresó poco antes de morir. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y será necesario esperar a que las autoridades determinen oficialmente las causas y circunstancias de su fallecimiento.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber nació el 2 de julio de 1999 en Estados Unidos. Era hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber.

Siguiendo los pasos de su madre, comenzó su carrera como modelo desde joven y llegó a desfilar para importantes firmas de la industria de la moda, entre ellas Moschino y Calvin Klein.

Su fallecimiento, ocurrido a los 27 años, ha generado reacciones entre sus seguidores y ha puesto nuevamente la atención sobre las dificultades relacionadas con las adicciones y la importancia de contar con atención especializada.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer qué ocurrió en las horas previas a su muerte.