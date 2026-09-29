Presley Gerber: Filtran VIDEO de sus últimas horas en el centro de rehabilitación donde murió

Las últimas horas de Presley Gerber vuelven a estar bajo la lupa después de que TMZ difundiera un video grabado por el propio joven dentro del centro de rehabilitación donde fue encontrado muerto.

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber tenía 27 años y se encontraba en la residencia Resolutions Living, en Santa Mónica, California. Según el medio estadounidense, las imágenes fueron grabadas alrededor de las 10 de la noche del sábado, un día antes de que Presley fuera encontrado sin vida.

En el video, Presley aparece recorriendo algunas zonas de la casa. Primero muestra un dormitorio y después enseña otros espacios de la residencia. En las imágenes no aparece ninguna otra persona.

TMZ señala que el video fue ralentizado debido a que la grabación original tenía movimientos entrecortados. El medio también asegura, con base en fuentes que dicen tener conocimiento directo de lo ocurrido, que Presley parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Presley habría llegado al centro después de consumir drogas

De acuerdo con las fuentes citadas por TMZ, Presley habría consumido drogas durante la tarde del sábado y posteriormente habría expresado preocupación por perder el control.

Su consejero de sobriedad se habría comunicado con Resolutions Living para preguntar si podían recibirlo. Según el reporte, el propio consejero habría informado que Presley estaba bajo los efectos de las drogas.

Presley habría consumido drogas durante la tarde del sábado ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

La respuesta del encargado de admisiones, siempre según las fuentes de TMZ, fue que podían recibirlo.

Este punto es uno de los que más preguntas ha generado, ya que propietarios de otros centros de rehabilitación consultados por el medio señalaron que una regla básica de este tipo de instalaciones es no enviar a una persona que se encuentra drogada directamente a una casa de sobriedad.

El plan, de acuerdo con el mismo reporte, era que Presley ingresara a un centro de rehabilitación el lunes. Sin embargo, todavía necesitaba un lugar donde quedarse durante el fin de semana. Por esa razón habría sido llevado a Resolutions Living.

El video muestra sus últimas horas antes de morir

Las fuentes consultadas por TMZ aseguran que Presley continuó consumiendo drogas mientras permanecía en la residencia. El reporte plantea que el joven pudo haber pensado que ese sería su último fin de semana antes de comenzar formalmente un tratamiento. Pero ese ingreso nunca ocurrió.

Presley fue encontrado muerto la mañana del domingo dentro de la residencia de Santa Mónica. El reporte sobre sus últimas horas ha puesto nuevamente la atención en las circunstancias que rodearon su llegada al lugar y en las decisiones que se tomaron durante ese fin de semana.

Las fuentes consultadas por TMZ aseguran que Presley continuó consumiendo drogas mientras permanecía en la residencia. Foto: IG presleygerber

Según fuentes cercanas a Resolutions Living citadas por TMZ, el encargado de admisiones habría sido despedido después de lo ocurrido.

El medio estadounidense también informó que intentó obtener la versión del consejero de sobriedad, del encargado de admisiones y del propietario de la residencia, pero hasta el momento de su publicación no había recibido respuesta.

Por ahora, estas versiones provienen de fuentes citadas por TMZ y no se presentan en el material proporcionado como conclusiones oficiales de las autoridades. El video, sin embargo, ofrece un vistazo a las últimas horas de Presley Gerber dentro de la residencia donde pasó la noche antes de ser encontrado muerto.

El video, sin embargo, ofrece un vistazo a las últimas horas de Presley Gerber IG

La muerte del joven, ocurrida a los 27 años, ha generado conmoción entre sus familiares y seguidores, mientras continúan surgiendo detalles sobre lo que ocurrió durante sus últimos momentos.