Premios Ariel 2026: Todos los ganadores y películas premiadas en la 68 entrega

Los Premios Ariel 2026 reconocieron este sábado 3 de octubre a lo mejor del cine mexicano durante la edición número 68 de la ceremonia, que marcó el regreso de la gala a la Ciudad de México después de tres años consecutivos en Jalisco.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reunió nuevamente a actores, actrices, directores, guionistas, productores y otros integrantes de la industria para premiar las producciones que sobresalieron durante el último periodo de elegibilidad.

La ceremonia tuvo como escenario los históricos Estudios Churubusco, recinto que tomó el relevo como sede para una edición especial de los Ariel. Aunque la gala no volvió al Palacio de Bellas Artes, uno de los espacios más identificados con la historia del premio, los estudios representaron otro sitio emblemático para la cinematografía nacional.

Con más de ocho décadas de historia, los Estudios Churubusco forman parte fundamental del desarrollo del cine en México y recibieron una ceremonia que distribuyó reconocimientos en categorías como Película, Dirección, Actor, Actriz, Guion, Fotografía, Edición y Sonido.

¿QUIÉNES GANARON LOS PREMIOS ARIEL 2026?

La categoría de Película, considerada el máximo reconocimiento de la noche, quedó en manos de [GANADOR], mientras que el Ariel a Dirección fue para [GANADOR] por su trabajo en [PELÍCULA].

En las categorías de actuación, [GANADOR] recibió el premio a Actor, mientras que [GANADORA] se impuso en la categoría de Actriz. Los reconocimientos de reparto también distinguieron a Ángeles Cruz (Las locuras) como Coactuación femenina y a Mariano López Sosa (En el camino) como Coactuación masculina.

La edición 68 también reconoció el trabajo técnico detrás de las producciones nacionales, desde la fotografía y el sonido hasta los efectos visuales, el diseño de arte, el vestuario y la edición.

En otros reconocimientos especiales, Oscar Menéndez recibió la medalla Salvador Toscano.

Esta es la lista de ganadores de los Premios Ariel 2026:

Película: [GANADOR]

[GANADOR] Dirección: [GANADOR]

Actor: [GANADOR]

Actriz: [GANADOR]

Coactuación femenina: Ángeles Cruz - Las locuras

Ángeles Cruz - Coactuación masculina: Mariano López Sosa - En el camino

Mariano López Sosa - Vestuario: [GANADOR]

Sonido: [GANADOR]

Fotografía: [GANADOR]

Revelación actoral: Victor Miguel Prieto Simental - En el camino

Victor Miguel Prieto Simental - Película iberoamericana: [GANADOR]

Ópera prima: [GANADOR]

Maquillaje: [GANADOR]

Largometraje documental: [GANADOR]

Largometraje de animación: [GANADOR]

Guion original: [GANADOR]

Guion adaptado: [GANADOR]

Cortometraje de animación: Desdoblándome - Dir. Natalia Pájaro y Teatro Secreto - Dir. Diego Martínez Gutiérrez

Dir. Natalia Pájaro y Dir. Diego Martínez Gutiérrez Cortometraje documental: Las voces del despeñadero - Dir. Victor Rejón, Irving Serrano

Dir. Victor Rejón, Irving Serrano Cortometraje de ficción: Azul - Dir. Algoritmo Malvado

Dir. Algoritmo Malvado Diseño de arte: [GANADOR]

Edición: [GANADOR]

Efectos especiales: Arturo Vázquez - Contraataque

Arturo Vázquez - Efectos visuales: Gastón Álvarez - Autos, mota y rocanrol y Amet Ramos, Esau Casarrubias Villa - Un cuento de pescadores

LOS PREMIOS ARIEL REGRESARON A LA CIUDAD DE MÉXICO

La edición 2026 significó también el retorno de los Premios Ariel a la capital del país después de un periodo de tres años fuera de la Ciudad de México, con ceremonias realizadas en Jalisco.

Para este regreso, la organización eligió los Estudios Churubusco, complejo cinematográfico que cuenta con 81 años de historia y que participó en algunas de las etapas más relevantes de la industria audiovisual mexicana.

El recinto tomó así un papel central en una noche destinada a celebrar tanto a las figuras frente a las cámaras como al personal creativo y técnico responsable de cada producción.

Los Premios Ariel, entregados por la AMACC, se mantienen como uno de los principales reconocimientos para el cine realizado en México y distinguen diferentes áreas de producción, interpretación, dirección y creación cinematográfica.

La ceremonia de 2026 dejó a [PELÍCULA MÁS PREMIADA] como una de las grandes protagonistas de la noche con [NÚMERO] premios, mientras que [OTRA PELÍCULA O FIGURA DESTACADA] también figuró entre los nombres más reconocidos de la edición 68.