'La gran historia de la filosofía occidental' va por el Ariel a película animada

Aria Covamonas falleció a los 46 años, no sin antes despedirse con un manifiesto: la animación puede ser política, experimental y difícil de clasificar. La gran historia de la filosofía occidental fue esa película en la que vertió todas sus técnicas, sus deseos, sus ambiciones e ideas, y hoy compite en los Ariel donde según la productora del filme, Lucía Cavalchini, Aria jamás hubiese querido estar.

“No sé si ella hubiera querido, porque pertenece a justo el sistema occidental de legitimación, porque el cine vive y respira del mismo sistema, y los Ariel son como los Oscar, parte de este sistema. Ahí se decide quién, qué es el buen cine, qué no es el buen cine. Yo creo que si Aria estuviera todavía con nosotras, no hubiera ido a los Ariel, igual me hubiera mandado a mí algo escrito que yo tenía que leer, aunque luego le gustaba que su peli estaba seleccionada en cosas importantes, pero seguramente no hubiera ido”, comparte Lucía a Excélsior.

Y es que su película se aleja de los modelos que durante años han dominado el cine animado y abre otras posibilidades para crear con imágenes. El proyecto comenzó como un cortometraje. Cavalchini (productora) lo vio y encontró en él algo que no había visto en la animación mexicana durante los últimos 15 años, conoció a Covamonas en Morelia y descubrió que aquellas primeras imágenes formaban parte de una idea mucho más amplia.

“Vi el cortometraje y justo ya en términos de cortometraje rompía todas las técnicas, las reglas, las posibilidades que yo había podido estar viendo en la animación mexicana en los últimos 15 años. Me sorprendió mucho”, recuerda.

"La gran historia de la filosofía occidental" compite por el Ariel Cortesía de la productora

El encuentro ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Covamonas le explicó que ya tenía una versión más extensa y compleja de aquella historia. A partir de ahí comenzó el desarrollo de la película, pero bajo una condición que marcaría todo el proceso: la directora necesitaba trabajar con absoluta libertad.

“Aria trabajaba rigurosamente sola, no pedía feedback, nadie le tenía que dar feedback, no había posibilidad de diálogo. Era ella con sus imágenes, ella sola con su universo”, explica.

Cavalchini entendió que intervenir demasiado podía modificar precisamente aquello que hacía particular a la película. Covamonas defendió esa autonomía desde el principio.

“Ella siempre lo dijo, aquí me tenéis que dejar absolutamente libre, probablemente porque sabía que es como la película está rara”, cuenta.

La cinta se construyó a partir de imágenes de archivo, muchas de ellas de dominio público que Aria intervenía y transformaba mediante collage y animación. Ella seleccionaba las imágenes, las mezclaba y las movía directamente, sin un proceso tradicional de preproducción ni un equipo de animadores, creando así un universo visual propio a partir de materiales preexistentes.

“Creo que en ese sentido es una película que da mucho de qué hablar sobre el copyright, el derecho de autor, el uso, el remix con las imágenes, eventualmente con las licencias y cómo el cine puede empezar también a abrir una conversación sobre el derecho de autor”, señala Lucía.

La película además plantea una crítica al pensamiento y al sistema occidental al tomar figuras centrales de su tradición filosófica y llevarlas al absurdo. A través de la ironía y el sarcasmo, cuestiona una estructura de pensamiento que, según Cavalchini, está ligada a modelos patriarcales, capitalistas y extractivistas, mientras pone en duda quién decide qué ideas, formas de vida y expresiones culturales son consideradas legítimas, por ello los Ariel quizá no estaban en la lista de éxitos de Covamonas.

“Evidentemente esa película es un statement político, si quieres bufonesco, si quieres obviamente disparatado, loco, lo que quieras, pero no deja de ser una película fuertemente política”, afirma.

“En el contexto mexicano se merece una atención especial, porque sí es algo que no se ha visto nunca y es algo que también eleva la posibilidad de diversidades de lenguaje que puede tener el cine de animación”, sostiene.

Este sábado compite por el galardón contra la favorita del año Soy Frankelda, otra cinta que ha revolucionado la forma de hacer animación en México implementando el stop motion, sin embargo Lucía ve en su filme La gran historia de la filosofía occidental una serie también de oportunidades, ambas competirán en una categoría que suele no tener ninguna nominada en otros años.

“Eso me parece que es más ventajoso para quien viene después. De decir ‘güey, no tiene sólo que hacer lo mismo que hace Pixar, Disney o Marvel.’ ¿Puedes abrir mundos inesperados con las imágenes animadas? ¿Puedes hacer cine político con las imágenes animadas? Sí”.

“Eso me parece que es más ventajoso para quien viene después. De decir ‘güey, no tiene sólo que hacer lo mismo que hace Pixar, Disney o Marvel.’ ¿Puedes abrir mundos inesperados con las imágenes animadas? ¿Puedes hacer cine político con las imágenes animadas? Sí”.

La muerte de Aria Covamonas

Aria Covamonas (Aria Leonora Guzmán Casanova) murió el 6 de julio de 2025, a los 46 años, en Oaxaca. Fue encontrada sin vida, pero no se hicieron públicas las circunstancias ni una causa oficial de muerte.

Aria Covamonas Cortesía de la productora

Su muerte ocurrió semanas después de que entregara La gran historia de la filosofía occidental.

La película llegó al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en 2025, pero Aria no pudo asistir personalmente. Una referencia publicada con motivo del Ariel 2026 señala expresamente que la cinta se estrenó en Guadalajara y que su directora no asistió.

Tampoco alcanzó a conocer su nominación al Ariel.