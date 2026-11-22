The Warning llevará su rock al Estadio Banorte este domingo 22 de noviembre. Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal serán las encargadas del espectáculo de medio tiempo del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en la Ciudad de México.

Para la banda de Monterrey, esta presentación llega diez días después de ganar su primer Latin Grammy. El partido tiene una hora de inicio programada y el concierto comenzará cuando se jueguen los primeros dos cuartos.

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¿A qué hora toca The Warning en el medio tiempo de la NFL en México?

El partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers está programado para comenzar a las 19:20 horas de este domingo 22 de noviembre, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la Semana 11 de la temporada regular de la NFL y se disputará en el Estadio Banorte.

Si la primera mitad dura entre 80 y 90 minutos, The Warning podría comenzar a tocar entre las 20:40 y las 20:50 horas, tiempo del centro de México. Ese rango es aproximado, ya que las pausas y el ritmo del partido pueden adelantar o retrasar el descanso.

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La señal para saber que se acerca el concierto será el cierre del segundo cuarto. Si tu plan es ver principalmente a las hermanas Villarreal, puedes sintonizar la transmisión unos minutos antes de las 20:40 para seguir el final de la primera mitad.

¿Dónde ver en vivo el show de The Warning desde México?

En México, el partido y el espectáculo de medio tiempo se podrán seguir en televisión abierta, televisión de paga y por internet. Estas son las opciones de transmisión:

Canal 5 en televisión abierta.

ESPN en televisión de paga.

Disney+ por internet, a través de la señal de ESPN.

La presentación forma parte de los siete espectáculos de medio tiempo que la NFL anunció el 31 de agosto para sus Juegos Internacionales de 2026 y se realiza dentro de un calendario que abarca siete países y cuatro continentes.

The Warning, del Latin Grammy al Estadio Banorte

Daniela toca la guitarra y canta, Paulina está en la batería y también canta, y Alejandra se encarga del bajo y los coros. Juntas formaron The Warning en Monterrey, Nuevo León, y dieron a conocer su música con lanzamientos independientes antes de firmar con Lava/Republic Records.

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El 12 de noviembre, las tres ganaron su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por “Ego”. El tema forma parte de Everything’s Falling, su quinto álbum de estudio, que debutó entre los 20 primeros lugares del Billboard 200.

Con “Kerosene”, el trío también llegó al primer lugar de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard, un puesto que hasta entonces no había ocupado una banda mexicana ni una agrupación integrada exclusivamente por mujeres.

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Después de tocar en el Estadio Banorte, su siguiente gran fecha en la capital será el 5 de febrero de 2027.

Ese día arrancará la gira Everything’s Falling World Tour en el Estadio GNP, donde The Warning dará su primer concierto como acto principal en un estadio. La gira continuará por Europa, el Reino Unido y América del Norte.