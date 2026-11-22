Leroy Boseman, padre de Chadwick Boseman, murió a los 82 años. Tras conocerse la noticia, la familia del protagonista de Black Panther compartió un comunicado en el que recordó a Leroy como esposo y padre de tres hijos. También pidió privacidad para afrontar su pérdida.

La muerte de Leroy cambió los planes de los Boseman para finales de noviembre. La familia tenía previsto rendir un homenaje a Chadwick el día en que habría cumplido 50 años, pero suspendió el acto para concentrarse en los preparativos del funeral, según Fox Carolina News.

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¿De qué murió Leroy Boseman, padre de Chadwick Boseman?

El jueves 19 de noviembre murió Leroy Boseman a los 82 años, de acuerdo con su obituario. Camille Davis, representante de los Boseman, confirmó a Fox Carolina News y Complex que el padre del actor falleció después de una “breve enfermedad”. La información difundida hasta el momento no precisa qué padecimiento tenía.

A través de un comunicado, sus seres queridos hablaron de cómo quieren recordarlo. En el mensaje mencionaron a sus tres hijos y destacaron el papel que tuvo Leroy en la vida de quienes lo conocieron de cerca.

x: ComplexPop

“Para el mundo, quizás sea conocido como el padre de Derrick, Kevin y Chadwick Boseman. Para nosotros, fue mucho más. Fue un esposo amado, un padre y una presencia constante en la historia de nuestra familia. Al lamentar su partida, recordamos con gratitud la vida que vivió, los recuerdos que compartimos y el legado que nos deja. En estos momentos difíciles, permanecemos unidos como familia, apoyándonos mutuamente y honrando su memoria”.

El mensaje cerró con una petición de la familia mientras organiza su despedida.

“Pedimos respetuosamente privacidad, compasión y comprensión mientras nuestra familia afronta esta tremenda pérdida”.

¿Quién era Leroy Boseman y cómo recordaba a su hijo?

Belton, Carolina del Sur, era el lugar de origen de Leroy Boseman. Además de trabajar en una fábrica textil, estuvo al frente de un negocio de tapicería, según Complex. Con su esposa Carolyn formó una familia de tres hijos, Derrick, Kevin y Chadwick.

Cuando Fox Carolina lo entrevistó en 2025, Leroy habló de su hijo menor y de lo que significó para ellos. Chadwick había fallecido el 28 de agosto de 2020, a los 43 años, después de vivir durante cuatro años con cáncer de colon, un diagnóstico que mantuvo en privado.

“Era un niño maravilloso. Todo lo que hacía era bueno. No puedo culparlo de nada de lo que hizo por nosotros como familia”.

La familia pospuso el homenaje por el cumpleaños de Chadwick Boseman

Los preparativos del funeral de Leroy llevaron a la familia a suspender el homenaje que tenía previsto para el 29 de noviembre. La fecha habría marcado el cumpleaños número 50 de Chadwick.

Meses antes, Leroy y Carolyn habían sido mencionados en una demanda que Derrick y Kevin presentaron en Los Ángeles para pedir que Simone Ledward Boseman, viuda de Chadwick, dejara de administrar el patrimonio del actor.

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Los hermanos sostienen que los bienes restantes no se han repartido de forma adecuada. Según la demanda, Chadwick murió sin testamento, alrededor de seis días después de su boda en 2020. El documento señala que a Simone le corresponde el 50 por ciento de la herencia y hace referencia a una participación del 25 por ciento para los padres del actor.

Derrick y Kevin explicaron cómo participaron sus padres en un comunicado del 23 de julio publicado por People.