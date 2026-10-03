"Cocodrilos" va por el Ariel con un retrato de la violencia contra periodistas

J. Xavier Velasco, director originario de Xalapa, Veracruz, vivió de cerca la llamada guerra contra el narco, y cómo eso modificó la vida cotidiana de su estado y, años después, los asesinatos de la periodista Regina Martínez y del fotoperiodista Rubén Espinosa, hechos que lo determinaron como cineasta y ser humano, y decidió retratar en Cocodrilos, su ópera prima que compite hoy por el Ariel.

El proyecto surgió de esa realidad cercana, pero llevarla a la pantalla implicaba una responsabilidad más grande: contar una historia marcada por la violencia sin explotarla ni convertirla en un espectáculo.

“Por muy fuerte que sea la película, por muy impactante que sea, la realidad es peor. En el periodo de investigación para la película tuvimos esta confrontación con temas y con realidades tan terribles que nos estrujaban el corazón”, recuerda, “por eso no queremos que esto sea sólo entretenimiento, ni explotar la violencia, es sensibilizar”, explica Velasco a Excélsior.

La película Cocodrilos retrata la violencia contra los periodistas. Cortesía de la productora

Cocodrilos sigue a Santiago Ortiz, un joven fotoperiodista del puerto de Veracruz que decide retomar la investigación inconclusa de su mentora, Amanda González, una periodista asesinada por el crimen organizado. El thriller está protagonizado por Hoze Meléndez, Teresita Sánchez, Arcelia Ramírez, Karem Momo, Aida López, Manuel Domínguez, Manuel Cruz Vivas y Mayra Sérbulo.

Pero la violencia no debía convertirse en el atractivo principal de las escenas ni los personajes debían quedar reducidos a víctimas. La intención era acercarse a sus circunstancias sin dividirlos entre buenos y malos ni utilizar el dolor como recurso dramático.

“Era una consigna, aproximarse con mucho respeto y también buscar representar de una manera que no se victimizara, que no se polarizara en blanco y negro. También había una consigna de representar la violencia sin exaltarla ni darle un aspecto de espectáculo”, explica.

Por eso Cocodrilos se concentra en los personajes y en las consecuencias que la violencia deja alrededor de ellos. Velasco reconoce que las dimensiones de una película y las condiciones de producción también obligaron a contener la historia, pero esa limitación terminó reforzando una mirada más íntima.

“La película sí era un poco más intimista, más de personaje, y también tenía un aspecto dramático muy importante en cuanto a cómo la violencia dentro de esta historia tenía daños colaterales y cómo todo está conectado”, apunta.

La película Cocodrilos retrata la violencia contra los periodistas. Cortesía de la productora

La cinta llega ahora a una etapa distinta con sus nominaciones al Ariel y su estreno en salas. Para el director, el reconocimiento representa una oportunidad para que más personas se acerquen a una producción mexicana que busca hablar de una realidad que sigue formando parte, lamentablemente, de la realidad del país.

“Las nominaciones al Ariel son reconocimiento y un honor ya de por sí. Si llegamos a ganar alguna, esperemos que nos ayuden a que la gente se motive a ir al cine”, dice.

Más allá del resultado que obtenga en los Ariel, el director espera que la película encuentre espectadores dispuestos a enfrentarse a esa realidad al menos desde la ficción.

“A mí lo que me interesa muchísimo es que genere una reflexión alrededor de esta temática, que no se normalice la violencia en contra de la prensa. No es algo normal y no lleva a ningún lugar bueno.

“Esperemos que esto los motive para que se acerquen y vayan a ver la película, que la experimenten y que vean realmente que hay historias que conectan y que son nuestras historias, es nuestra memoria”, concluye.

Casos documentados en 2026 de periodistas asesinados

Carlos Castro: Asesinado el 8 de enero en Poza Rica, Veracruz.

Juan David Gámez: Director del portal Táctica SS, asesinado en marzo en Nuevo León.

Luis Ángel López Valdez: Asesinado el 11 de junio en Poza Rica, Veracruz.

Roxana Berenice Guzmán: Asesinada en el estado de Veracruz.

Manuel Alejandro Moreno Serna (Alex Serna): Periodista y activista ambiental, localizado sin vida el 3 de julio en Zihuatanejo, Guerrero.

Josué Martínez Contreras: Director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, asesinado el 16 de julio en Puebla.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar: Asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.