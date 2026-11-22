Thalía y Yolanda Andrade aprovecharon el reciente viaje de la cantante a la Ciudad de México para ponerse al día. La visita duró apenas tres días y tuvo como motivo principal una presentación con Karol G, pero entre los compromisos y el vuelo de regreso a Estados Unidos, la intérprete encontró unas horas para ver a su amiga.

El viaje llevó a Thalía al Estadio GNP, donde participó como invitada en uno de los conciertos de Karol G. Después de cantar frente al público mexicano, la artista contó que casi no había dormido por la emoción de estar de vuelta en la ciudad. Todavía tenía una visita pendiente antes de irse al aeropuerto.

Captura de pantalla

Así fue la reunión de Thalía y Yolanda Andrade

Yolanda recibió a Thalía en su casa, donde las dos se sentaron a comer y a recordar anécdotas de cuando eran más jóvenes. En la mesa hubo molletes y enchiladas suizas que, según contó la cantante, ya forman parte de lo que llamó “nuestra tradición”. Para el postre eligieron helado de arroz con leche, un sabor que Thalía describió como “de antaño”.

En medio de la plática se escuchó la grabación de “fierro viejo” que suele sonar en las calles de la Ciudad de México. Yolanda aprovechó el momento para preguntarle a su amiga si tenía algo que vender. Thalía le siguió la broma y respondió: “Yo no tengo fierro viejo, cabro…”.

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Al publicar el video, Thalía recordó que pasaron horas entre pláticas, comida y risas. También le dedicó un mensaje a Yolanda, a quien llamó por su apodo, y le dijo que esperaba que pudieran repetir pronto la visita.

“Uno de los regalos más lindos de mi viaje a México, fue volver a vernos mi hermosa @yolandaamor y yo tranquilitas a solas en su casita. Pasar horas juntas riéndonos, entre pláticas, anécdotas historias increíble y mucha comida. Enchiladas suizas, molletes deliciosos y un heladito de arroz con leche que todavía se me antoja, es tradición ya para nosotras. ¡Te amo mucho mi Mrhu! Espero que nos veamos muy pronto para seguir nuestras tradiciones y reírnos como cuando éramos adolescentes”.

La visita de Thalía en medio del proceso de salud de Yolanda Andrade

La reunión ocurrió mientras Yolanda Andrade atraviesa un proceso de salud del que ha hablado públicamente. En 2023 sufrió un aneurisma cerebral y, después de ese episodio, presentó sensibilidad a la luz y dificultades para hablar y moverse.

Hacia finales de 2024 hizo una pausa en la televisión y viajó a Estados Unidos en busca de atención médica y de un diagnóstico más preciso.

En diciembre de 2025, la conductora confirmó que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA). También ha hablado de otros padecimientos, entre ellos la neuralgia del trigémino y la cefalea en racimos.

Cuando su salud se lo permite, Yolanda vuelve a conducir Montse & Joe y sigue en contacto con sus amigos mediante transmisiones en vivo, como la que hizo con Thalía hace unas semanas.