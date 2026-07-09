Premios Ariel 2026: lista completa de nominados; 'En el camino' arrasa en las nominaciones
Estas son las películas, actores, actrices y directores que competirán por el máximo premio del cine mexicano.
Premios Ariel 2026 ya tienen a sus nominados y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó a las películas, actores, actrices, directores y demás talentos que competirán por uno de los reconocimientos más importantes del cine nacional.
Entre los candidatos de esta edición destacan proyectos de distintos géneros, desde dramas y documentales hasta películas animadas y óperas primas.
¿Cuándo son los Premios Ariel 2026?
Por ahora, la Academia no ha informado la fecha en la que se realizará la ceremonia de los Premios Ariel 2026, por lo que habrá que esperar el anuncio oficial para conocer cuándo se entregarán las estatuillas.
¿Dónde ver los Premios Ariel 2026?
Hasta este momento tampoco se ha confirmado qué plataforma o canal transmitirá la ceremonia. En la edición anterior, el evento pudo seguirse mediante HBO Max, aunque todavía no se sabe si el servicio volverá a emitir la premiación este año.
Lista de nominados Premios Ariel 2026
Mejor Película
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- La libertad de Fierro
- O último azul
- Vainilla
Mejor Dirección
- David Pablos – En el camino
- Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro – O último azul
- Lucía Gajá – Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Actriz
- Ángela Molina – Cosmos
- Diana Sedano – Juana
- Emma Dib – La eterna adolescente
- Mónica del Carmen – Las mutaciones
- Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Mejor Actor
- Andrés Catzín – Cosmos
- Ernesto Rocha – Adiós, amor
- Hoze Meléndez – Cocodrilos
- Mauricio Isaac – Café Chairel
- Osvaldo Sánchez – En el camino
Mejor Coactuación Masculina
- Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Héctor Kotsifakis – Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
- Mariano López Sosa – En el camino
- Roberto Sosa – Las locuras
Mejor Coactuación Femenina
- Arcelia Ramírez – Cocodrilos
- Margarita Sanz – Juanas
- Ángeles Cruz – Las locuras
- Ruth Ramos – La eterna adolescente
- Teresita Sánchez – Cocodrilos
Mejor Ópera Prima
- Cocodrilos
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Juana
- La reserva
- Vainilla
Mejor Largometraje Documental
- Brigada 2045
- Gaza, la franja del exterminio
- La libertad de Fierro
- Llamarse Olimpia
- Vidas en la orilla
Mejor Largometraje de Animación
- La gran historia de la filosofía occidental
- Soy Frankelda
Mejor Revelación Actoral
- Aurora Dávila – Vainilla
- Carolina Guzmán – La reserva
- Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Víctor Miguel Prieto – En el camino
Mejor Guión Original
- En el camino
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- O último azul
- Cosmos
- La reserva
Mejor Guión Adaptado
- Los dos hemisferios de Lucca
- Mujeres del alba
- La sombra del catire
- Las mutaciones
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Fotografía
- Cosmos
- O último azul
- En el camino
- Aún es de noche en caracas
- La reserva
Mejor Sonido
- Autos, mota y rocanrol
- Aún es de noche en Caracas
- O último azul
- Brigada 2045
- Cosmos
Mejor Música Original
- En el camino
- Juana
- O último azul
- Brigada 2045
- La reserva
Mejor Vestuario
- Aún es de noche en Caracas
- En el camino
- Cosmos
- Vainilla
- Autos, mota y rocanrol
Mejores Efectos Visuales
- Un cuento de pescadores
- Autos, mota y rocanrol
- En el camino
- Soy Frankelda
- Aún es de noche en Caracas
Mejores Efectos Especiales
- Contraataque
- Un cuento de pescadores
- Mujeres del alba
- Cocodrilos
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Maquillaje
- En el camino
- Vainilla
- Un cuento de pescadores
- Autos, mota y rocanrol
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Diseño de Arte
- En el camino
- Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas
- Aún es de noche en Caracas
- Vainilla
Mejor Edición
- Vidas en la orilla
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- O último azul
Mejor Cortometraje Animado
- Azulesepia
- Desdoblándome
- Te prometo violencia
- Teatro secreto
- Wing Shop
Mejor Cortometraje de Ficción
- Azul
- Crónica menor
- Oc ni temiki (sigo soñando)
- Techiq
- Una torreta en llamas
Mejor Cortometraje Documental
- La mar
- Las voces del despeñadero
- Mácula
- Mujer de barro
- Toda la vida para siempre
Mejor Película Iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- Los domingos (España)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)