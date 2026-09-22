¿Por qué Tom Felton tenía los bolsillos cosidos en Harry Potter? Conoce la divertida razón

El actor británico Tom Felton sufrió una drástica medida disciplinaria durante el rodaje de la saga Harry Potter. El departamento de vestuario cosió los bolsillos de sus túnicas mágicas para frenar el constante contrabando de dulces y botanas desde el área de comida hacia los sets de filmación.

Esta peculiar sanción ocurrió durante la producción de la tercera película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El intérprete de Draco Malfoy confirmó los detalles de esta historia años después frente a miles de fanáticos, admitiendo su culpa por robar los aperitivos de los estudios.

Tom Felton contrabandeaba dulces en sus bolsillos. Foto: Warner Bros Pictures

Durante las primeras dos entregas cinematográficas, el joven artista descubrió un truco infalible. Las enormes prendas del uniforme de Hogwarts servían como el escondite perfecto para trasladar los bocadillos directamente desde las mesas del Gran Comedor hasta sus camerinos personales.

El impacto de esta anécdota evidencia el ambiente juvenil que dominaba los estudios de Warner Bros. en Londres. Los foros albergaban a decenas de niños y adolescentes que combinaban las estrictas jornadas laborales de la industria con travesuras propias de su edad.

El castigo del departamento de vestuario

El problema escaló rápidamente frente a las lentes de los directores. Los bultos de comida guardados deformaban la pesada tela y arruinaban el aspecto impecable que exigía el estricto uniforme de la casa Slytherin para las secuencias en pantalla.

La travesura generó un efecto contagio inmediato entre el resto de los actores infantiles. Los demás niños del elenco principal imitaron la técnica de Felton, vaciando sistemáticamente las mesas de servicio para esconder las golosinas entre sus oscuros ropajes mágicos.

La travesura de Tom Felton incitó a sus compañeros a hacer lo mismo. Foto: Warner Bros Pictures

Los responsables de vestuario y utilería tomaron cartas en el asunto de forma definitiva. A partir de la tercera entrega cinematográfica, modificaron el diseño de los trajes y sellaron con hilo grueso todas las aberturas de las prendas para terminar con la desaparición de los alimentos.

El éxito rotundo de Draco Malfoy en Broadway

A sus 39 años, en noviembre de 2025, Felton marcó un hito histórico en la industria teatral de Nueva York. El británico se convirtió en el primer miembro del elenco original de las películas en protagonizar la aclamada obra oficial Harry Potter y el legado maldito en la avenida Broadway.

El actor da vida a la versión adulta de Draco Malfoy sobre las imponentes tablas del Lyric Theatre. Su debut generó un fenómeno de taquilla inmediato y batió los registros previos de recaudación del reconocido recinto teatral estadounidense.

Tom Felton en Harry Potter and the Cursed Child en Broadway Foto: Harry Potter

Los inversionistas extendieron su contrato hasta el 3 de enero de 2027 ante la abrumadora demanda de boletos. La producción anunció recientemente la próxima integración de Rupert Grint, el recordado Ron Weasley, quien tomará el relevo en los escenarios neoyorquinos a partir de febrero de 2027.

Lejos de las varitas y los hechizos, el actor británico mantiene una presencia constante en la industria cinematográfica. Recientemente estelarizó la cinta de ciencia ficción y acción Altered en el año 2024, un título que dominó los catálogos de diversas plataformas globales de streaming.

Su talento histriónico abarcó nuevos géneros con sus proyectos paralelos. El intérprete encarnó papeles distintos para la comedia satírica de época Fackham Hall, lanzada en 2025, y brilló dentro del elenco principal de la ambiciosa serie histórica Gandhi.