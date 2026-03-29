¡De Slytherin a Slytherin! El consejo de Tom Felton para el nuevo Draco Malfoy

Con el primer vistazo a la serie de Harry Potter en HBO, Tom Felton dio a conocer que se puso en contacto con el nuevo Draco Malfoy, para darle un consejo de Slytherin a Slytherin, tal como lo hizo Daniel Radcliffe con el actor que interpretará al niño mago.

El universo de Harry Potter está atravesando una metamorfosis histórica que tiene a los "potterheads" con el corazón en un hilo. Este reinicio trae consigo el reto más difícil de todos: nuevos rostros que heredarán los mantos de personajes que ya son iconos de la cultura pop.

Durante ocho películas, Tom Felton no solo interpretó al antagonista escolar de Harry, sino que logró algo casi imposible: dotar de humanidad, vulnerabilidad y un carisma arrollador a un personaje que, en el papel, era un simple "bully".

Felton se convirtió en la cara oficial del orgullo de las serpientes, logrando que millones de fans alrededor del mundo empatizaran con los conflictos internos de un joven presionado

Lejos de mostrarse celoso o distante con su sucesor, Tom ha tendido un puente para asegurar que el nuevo intérprete se sienta respaldado en este viaje hacia Hogwarts.

El consejo de Tom Felton para el nuevo Draco Malfoy Harry Potter

Tom Felton contacta al nuevo Draco Malfoy

Fue durante la participación en un podcast que Tom Felton confesó haberse puesto en contacto con el nuevo Draco Malfoy, el actor Lox Pratt. Según sus declaraciones, Felton no quiso esperar a que la producción estuviera avanzada para presentarse.

Su intención fue clara desde el principio: ser el apoyo que él mismo hubiera agradecido tener cuando, a una edad tan temprana, se vio envuelto en el torbellino de fama mundial que supuso la saga cinematográfica.

Felton siempre ha sido abierto sobre los desafíos de crecer bajo el ojo público, y sabe que el nuevo Draco enfrentará críticas inevitables por el simple hecho de no ser "el original".

Tom Felton reveló que le envió un mensaje a Lox Pratt, le entregó su número de teléfono personal y una invitación abierta a conversar en cualquier momento:

Si necesitas palabras de ánimo, o simplemente alguien que entienda lo que es que te griten '¡Malfoy!' por la calle, estoy aquí.

También confesó que le dio recomendaciones prácticas al nuevo Draco Malfoy para las largas grabaciones, tomar fotografías y un consejo muy valioso y en broma:

Roba tantos objetos del set como puedas, valdrán una fortuna.

Lox Pratt, nuevo Draco Malfoy en serie de Harry Potter Harry Potter

¿Tom Felton estará de regreso en Harry Potter?

El reinicio de Harry Potter es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Warner Bros. Discovery. Con un compromiso de diez años para cubrir los siete libros, la serie busca llenar los huecos que las películas dejaron fuera por razones de tiempo.

Para el nuevo elenco, esto significa un contrato a largo plazo que definirá su adolescencia y los primeros años de su vida adulta, tal como sucedió con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Aunque la serie contará con un reparto completamente nuevo para los papeles principales, los fans no dejan de especular sobre posibles cameos de los actores originales. ¿Podría Tom Felton interpretar a Lucius Malfoy? Aunque el actor ha bromeado al respecto en el pasado, su prioridad actual parece ser apoyar desde fuera.

Sin embargo, actualmente el actor volvió a su papel de Draco Malfoy en la puesta en escena de Harry Potter and the Cursed Child en Broadway.