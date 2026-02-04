¿Qué relación hay entre Draco Malfoy y el Año Nuevo Chino 2026?; ¡su rostro está en carteles!

Draco Malfoy, el recordado rival de Harry Potter en la saga de J.K. Rowling, se ha vuelto protagonista inesperado en las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026. Su imagen ha empezado a aparecer en carteles tradicionales de buena suerte gracias a un curioso juego de palabras en mandarín: “Ma Er Fu”, que significa literalmente "caballo" y "fortuna".

En estas festividades, donde se acostumbra decorar con frases que invocan prosperidad, el rostro del joven mago ha tomado protagonismo. El fenómeno no es casual, ya que el nombre del personaje se adapta de forma perfecta al espíritu del Año del Caballo.

¿Por qué se relaciona a Draco Malfoy con el Año Nuevo Chino 2026?

Miles de hogares chinos han comenzado a exhibir carteles rojos decorativos llamados fai chun o chunlian, donde ahora también aparece la figura de Malfoy, con su característico cabello rubio y expresión enigmática. La imagen del estudiante de Slytherin aparece en puertas, vitrinas e incluso refrigeradores, uniendo el folclore festivo con elementos del universo mágico de Hogwarts.

Lo que antes parecía imposible, hoy es viral en redes sociales como Douyin, donde se comparten videos y fotos de estas decoraciones con miles de “me gusta”. Los comentarios celebran la creatividad y el ingenio de incorporar a Malfoy en un contexto tan tradicional.

Y una de las razones por las que este personaje es vinculado al Año Nuevo Chino 2026 es debido a la traducción de Malfoy al mandarín y su pronunciación, ya que al pronunciar esta palabra es‘Ma Er Fu’ en mandarín.

La primera palabra, ‘Ma’, significa ‘caballo’ (马), mientras que la tercera se refiere a la buena fortuna (福). Leídos en conjunto, parece que los caballos traen buena suerte. Lo que hace aún más sentido debido a que el Año Nuevo Chino 2026 es el Año del Caballo.

Venden productos con la imagen de Draco Malfoy

Comerciantes chinos no han tardado en capitalizar esta inesperada moda. En plataformas como Taobao y Pinduoduo, se pueden adquirir sets de carteles de Draco Malfoy. Además de pósters, también se ofrecen fundas para teléfonos y otros productos decorativos con su imagen.

El propio Tom Felton, actor que interpretó al personaje durante toda la saga cinematográfica, compartió en su cuenta de Instagram una imagen que causó revuelo.

En ella se puede ver un cartel gigante de Malfoy en un centro comercial de la provincia de Henan, luciendo su uniforme de mago, acompañado de los clásicos caracteres chinos en color rojo.

Harry Potter sigue siendo un fenómeno en China

El universo de Harry Potter lleva años siendo un éxito en China. Mucho antes de que se publicara el último libro de la serie en 2007, ya se habían vendido más de 10 millones de ejemplares traducidos al mandarín.

Y cuando se reestrenó la primera película con una versión remasterizada en 2020, logró una taquilla de más de 27 millones de dólares, consolidando su vigencia en el país asiático.

