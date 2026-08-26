Rupert Grint vuelve a Harry Potter como Ron Weasley: ¿dónde y cómo ver al actor?

Rupert Grint volverá a ponerse en la piel de Ron Weasley, el personaje que marcó su carrera desde que era un niño. El actor se incorporará a la obra Harry Potter y el legado maldito en Broadway, donde dará vida a la versión adulta del querido mago.

Este regreso ocurrirá casi dos décadas después de la última aparición de Grint como Ron en la saga cinematográfica. Ahora, el público podrá verlo en una etapa diferente del personaje, quien ya es adulto y tiene su propia familia.

Rupert Grint

¿Cuándo regresará Rupert Grint como Ron Weasley?

Durante una temporada limitada de 17 semanas, el actor británico formará parte del elenco de Harry Potter y el legado maldito. Sus funciones se realizarán del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027 en el Lyric Theatre de Nueva York.

A diferencia de las películas, esta historia presenta a Ron muchos años después de la batalla final contra Voldemort. Por ello, Grint tendrá la oportunidad de explorar una faceta más madura del personaje con el que creció frente a las cámaras.

Rupert Grint IG rupertgrint

La incorporación del actor también continúa con el regreso de figuras de las películas originales al mundo de Harry Potter. Antes de su debut, Tom Felton permanecerá en el mismo escenario interpretando a Draco Malfoy hasta el 3 de enero de 2027.

¿Qué dijo Rupert Grint sobre volver a ser Ron Weasley?

Al anunciarse su participación, Grint recordó la importancia que este personaje ha tenido en su vida y carrera. El actor comenzó a interpretarlo cuando todavía era un niño y continuó haciéndolo durante las ocho películas de la franquicia.

“Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años”, declaró el actor en un comunicado.

Volver al papel resulta significativo para él porque tanto Ron como el propio Grint son padres actualmente. Esta coincidencia le permitirá acercarse al personaje desde una perspectiva distinta a la que tenía durante las grabaciones de las películas.

Además, el británico recordó que quedó impresionado cuando vio por primera vez Harry Potter y el legado maldito sobre el escenario. Ante esta nueva oportunidad, mostró su emoción por regresar al andén 9 ¾ y trabajar con el elenco y el equipo del Lyric Theatre.

¿De qué trata Harry Potter y el legado maldito?

Ambientada 19 años después de los acontecimientos de Harry Potter y las reliquias de la muerte, la obra muestra a los protagonistas originales durante su vida adulta. Al mismo tiempo, sigue a sus hijos mientras enfrentan las consecuencias de pertenecer a familias conocidas dentro del mundo mágico.

Ron Weasley aparece en esta nueva etapa como esposo de Hermione Granger y padre de Rose y Hugo. Su vida ha cambiado desde las aventuras que vivió junto a Harry y Hermione, aunque el pasado continúa influyendo en las nuevas generaciones.

Para Rupert Grint, interpretar a un Ron adulto representa una especie de cierre de círculo. Después de crecer junto al personaje desde los 11 años, ahora podrá reencontrarse con él en una etapa mucho más cercana a su propia vida.

Desde su estreno en Londres en 2016, Harry Potter y el legado maldito ha logrado convertirse en una de las producciones teatrales más reconocidas de la franquicia. Su puesta en escena y sus efectos especiales en vivo le han permitido recibir varios premios Tony y Olivier.

Tras llegar a Broadway en 2018, la obra despertó el interés tanto de los seguidores de las películas como de nuevas audiencias.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

Quienes deseen ver a Rupert Grint como Ron Weasley podrán registrarse en la página oficial de la producción para participar en la preventa de entradas. Esta etapa comenzará el martes 1 de septiembre a las 11:00 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos.

Rupert Grint Harry Potter

Posteriormente, la venta general arrancará el miércoles 2 de septiembre en el mismo horario. Los interesados deberán completar su registro antes de las 5:59 de la tarde del 31 de agosto para recibir por correo electrónico el enlace de acceso anticipado.