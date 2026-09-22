Harry Potter llega a México con ‘La Experiencia del Bosque Prohibido’; aquí te contamos todos los detalles

El universo de Harry Potter volverá a cobrar vida en México, con una experiencia al aire libre que llevará a los fanáticos a recorrer uno de los lugares más misteriosos de la saga: el Bosque Prohibido.

La franquicia prepara una nueva propuesta inmersiva que permitirá a los asistentes caminar entre árboles, luces, sonidos y escenarios inspirados en las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts.

La experiencia se desarrollará durante la noche en el Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, y tendrá un recorrido aproximado de un kilómetro.

Foto: hpforbiddenforestexperience.com

¿Cómo será ‘Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido’?

A diferencia de una exhibición tradicional, esta propuesta está pensada como una caminata inmersiva. Los visitantes recorrerán el sendero en grupos mientras descubren diferentes espacios ambientados en el universo mágico.

A lo largo del trayecto habrá iluminación, efectos sonoros, escenas y referencias a algunos de los momentos más reconocibles de las películas. Además, los asistentes podrán encontrarse con personajes y criaturas relacionadas con la historia de Harry Potter.

El recorrido está diseñado para realizarse después del atardecer, por lo que la iluminación tendrá un papel importante para crear la atmósfera del Bosque Prohibido. Las primeras sesiones comenzarán desde las 6:45 de la tarde.

La visita tiene una duración estimada de entre 60 y 90 minutos.

Foto: Facebook Harry Potter: A Forbidden Forest Experience

¿Qué criaturas mágicas aparecerán?

El Bosque Prohibido es uno de los escenarios más particulares de la historia de Harry Potter y, en esta experiencia, los visitantes podrán encontrarse con algunas de las criaturas que forman parte de este universo.

Entre las referencias anunciadas se encuentran unicornios, hipogrifos y Nifflers, estos últimos reconocidos por su aparición en Fantastic Beasts y por su particular interés en objetos brillantes.

La propuesta también contempla elementos interactivos para que el público tenga una participación más activa durante el recorrido y no se limite únicamente a observar los escenarios.

Foto: Harry Potter: A Forbidden Forest Experience

La experiencia no terminará al concluir la caminata. Al salir del sendero, los asistentes llegarán a una zona temática con diferentes opciones de comida, bebidas y productos oficiales.

Uno de los atractivos será la Cerveza de mantequilla, bebida relacionada con las historias de Harry Potter y las visitas de los personajes a Hogsmeade.

Foto: hpforbiddenforestexperience.com

También habrá una tienda con mercancía oficial y artículos exclusivos relacionados con la experiencia, por lo que los seguidores podrán adquirir recuerdos de su visita.

¿Cuándo comienza y dónde estará?

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, comenzará el 23 de octubre de 2026 y tendrá una temporada limitada en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La venta anticipada de boletos comenzará el 29 de septiembre de 2026. Sin embargo, los interesados ya pueden registrarse en la lista de espera a través del sitio oficial de la experiencia para recibir información sobre el acceso a las entradas.

Foto: hpforbiddenforestexperience.com

La experiencia estará disponible para personas de todas las edades. Los organizadores señalan que los menores de 12 años deberán acudir acompañados por un adulto, mientras que los niños menores de 3 años podrán ingresar gratis.

El recorrido se realiza al aire libre y sobre superficies irregulares propias de un parque, por lo que algunas zonas podrían representar dificultades para personas que utilizan silla de ruedas.

Con esta nueva propuesta, los seguidores de la franquicia tendrán la oportunidad de adentrarse en una versión nocturna del Bosque Prohibido y descubrir criaturas, escenarios y elementos interactivos inspirados en el mundo mágico de Harry Potter.