Detienen a Jonathan Taylor Thomas, actor de ‘Mejorando la Casa’, por presunta intoxicación y obstrucción

Jonathan Taylor Thomas, actor recordado por interpretar a Randy Taylor en la serie Mejorando la Casa, fue detenido en California después de presuntamente interferir con una investigación por conducir bajo los efectos del alcohol y patear a un agente del sheriff, informaron autoridades del condado de Los Ángeles.

El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, cuando agentes encontraron un automóvil detenido en una intersección con el semáforo en verde. Thomas, de 45 años, no conducía el vehículo, sino que viajaba como pasajero.

Mientras los agentes realizaban pruebas de sobriedad al conductor, las autoridades aseguran que el exactor infantil salió repetidamente del automóvil y se acercó a ellos, lo que habría dificultado la investigación.

Thomas fue posteriormente arrestado bajo sospecha de obstrucción y embriaguez en público y trasladado a la estación Malibu/Lost Hills del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

¿Por qué detuvieron a Jonathan Taylor Thomas?

El Departamento del Sheriff ofreció posteriormente más detalles sobre lo ocurrido durante el encuentro.

De acuerdo con el reporte citado por medios estadounidenses, los agentes observaron un automóvil detenido sobre la intersección de Westlake Boulevard y Townsgate Road, pese a que el semáforo se encontraba en verde y el vehículo obstruía el tránsito.

Cuando los oficiales se acercaron, consideraron que el conductor mostraba señales de una posible intoxicación e iniciaron una investigación por DUI —conducir bajo los efectos del alcohol o drogas—.

Jonathan Taylor Thomas Grosby Group

“Parecía intoxicado, salía continuamente del vehículo y se acercaba a los agentes, distrayéndolos de su investigación”, señaló el Departamento del Sheriff en el reporte difundido por Entertainment Weekly.

Los agentes habrían pedido al actor que permaneciera dentro del vehículo, pero, según las autoridades, no obedeció las indicaciones. Fue entonces cuando intentaron detenerlo bajo sospecha de obstrucción y embriaguez en público.

Autoridades aseguran que Jonathan Taylor Thomas pateó a un policía

Horas después de que trascendiera inicialmente la detención, el Departamento del Sheriff reveló otro detalle del incidente.

Las autoridades aseguran que Thomas pateó en el estómago a uno de los agentes cuando intentaban detenerlo.

La acusación forma parte de la versión policial de los hechos y, hasta ahora, el actor no ha ofrecido públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

Jonathan Taylor fue detenido en EU Grosby Group

Thomas fue trasladado y fichado en la cárcel de la estación Malibu/Lost Hills bajo sospecha de obstrucción y embriaguez en público.

Registros consultados por medios estadounidenses señalan que permaneció detenido hasta el martes, cuando fue puesto en libertad. People reportó que pasó aproximadamente 34 horas bajo custodia.

El conductor del automóvil también fue arrestado bajo sospecha de manejar bajo los efectos del alcohol.

Hasta la publicación de esta nota, no se habían presentado formalmente cargos contra Jonathan Taylor Thomas. Las autoridades señalaron que el caso será enviado a la fiscalía correspondiente para determinar si procede alguna acusación penal.

¿Quién es Jonathan Taylor Thomas?

Jonathan Taylor Thomas se convirtió en uno de los actores juveniles más populares de la televisión estadounidense durante los años 90.

Interpretó a Randy Taylor, el hijo de en medio de Tim y Jill Taylor, en Home Improvement —conocida en Latinoamérica como Mejorando la Casa—, serie protagonizada por Tim Allen y Patricia Richardson que se transmitió entre 1991 y 1999.

Thomas permaneció como parte regular del elenco hasta 1998, cuando decidió reducir su participación para concentrarse en sus estudios.

Su carrera durante aquella década también incluyó uno de los personajes más reconocibles de Disney: prestó su voz al joven Simba en la versión animada de El Rey León de 1994.

Además protagonizó películas como Tom and Huck, Man of the House, Wild America y The Adventures of Pinocchio.

A diferencia de otros actores infantiles de su generación, Thomas comenzó posteriormente a alejarse de Hollywood y mantuvo durante buena parte de su vida adulta un perfil particularmente discreto.