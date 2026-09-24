J.Y. Park, su misión de ayudar a los niños y el compromiso con sus idols (Stray Kids, TWICE y más)

Mientras Stray Kids se prepara para ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, el hombre detrás de su agencia llegó a México con otra misión. Park Jin-young, mejor conocido como J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment, hizo un donativo de 7 millones 500 mil pesos para apoyar la atención médica y la salud visual de más de 70 niñas, niños y adolescentes, como parte de la iniciativa Every Dream Matters en asociación con World Vision México y Corea.

Park Jin-young es uno de los nombres clave en la historia del K-pop. Además de construir su propia carrera como cantante, compositor y productor, desde JYP Entertainment impulsó a varias generaciones de grupos que cualquier k-poper reconoce: Wonder Girls, 2PM, TWICE, Stray Kids, ITZY y NMIXX, entre muchos otros.

Sin embargo, para el empresario sudcoreano, llenar estadios, producir canciones exitosas o formar idols no representa la meta definitiva. El verdadero valor de ese trabajo aparece cuando el respaldo del público se transforma en algo significativo para otras personas.

Excélsior acudió al encuentro organizado por World Vision México y Corea, en el que J.Y. Park entregó el cheque correspondiente al donativo de JYP Entertainment y convivió con algunos de los menores beneficiados. Ahí nos habló sobre la iniciativa, el vínculo que mantiene con los fans y la responsabilidad de cuidar a los artistas de su empresa.

Todos tenemos diferentes trabajos. Soy creyente de que ser artista o músico es solo otra labor que llevo a cabo. Un trabajo no es exclusivamente el último sueño que tengas, sino una herramienta para lograr algo más significativo”, explicó.

También considera que ayudar en la vida de alguien más es uno de los propósitos más importantes que puede perseguir una persona. Bajo esa idea, los espectáculos de los idols, el trabajo del equipo de JYP Entertainment y el apoyo de los fans forman parte de un círculo en el que el cariño recibido regresa convertido en ayuda.

El empresario destacó que su compromiso y filosofía está siempre en ayudar a los demás a cumplir sus sueños Pável Jurado

Esta es la manera en la que tratamos de ser recíprocos con el apoyo y el amor de nuestros fans. Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que todo lo que hacemos día con día sea significativo”, añadió.

Los fans del K-pop y su importancia

La elección de México para el programa Every Dream Matters no fue casual. Park Jin-young reconoció que gran parte del éxito internacional de los artistas de JYP Entertainment proviene de nuestro país.

El éxito de nuestros artistas y de nuestra compañía viene del amor y del apoyo que recibimos de los fans. Resulta natural empezar este proyecto y evento en México, porque hemos recibido tanto amor por parte del público mexicano que se sintió muy natural decidir empezar aquí”, expresó.

Para J.Y. Park la aportación que realizó al Hospital de la Ceguera no responde únicamente a una decisión corporativa. Durante el discurso que ofreció en la ceremonia de entrega, el artista y productor explicó que la iniciativa también nace de su experiencia como padre.

Sí, soy artista y hombre de negocios, pero al mismo tiempo soy padre de dos hijas, de siete y seis años. Cada vez que veo una sonrisa en ellas, no puedo evitar pensar en otros niños que podrían estar en peligro debido a su salud. Por eso este proyecto no viene sólo de mi cabeza, sino realmente de mi corazón como padre”, compartió.

Para el productor, la relación entre impulsar la carrera de un joven artista y apoyar a un niño que necesita atención médica es más cercana de lo que parece.

Fundé JYP Entertainment porque quería ayudar a los jóvenes talentosos a alcanzar sus sueños. Este proyecto de apoyo médico hace prácticamente lo mismo: trata de ayudar a estos niños brillantes y talentosos a que también logren sus metas. Por lo tanto, para mí es lo mismo”, comentó en entrevista para Excélsior.

Stray Kids también se ha sumado a los esfuerzos sociales promovidos por la agencia. El grupo ha participado en actividades de Wish Day para cumplir los deseos de menores con enfermedades graves, además de encuentros de orientación para jóvenes interesados en desarrollarse dentro de la música y el baile.

Habló en entrevista con Excélsior también de su labor como responsable de jóvenes idols. Pavel Jurado Canseco

Park Jin-young señaló que la participación de los artistas y sus fans permite que cada presentación adquiera un significado distinto. El entusiasmo que nace en un concierto se convierte en una fuerza capaz de ayudar a otras personas.

“Cuando los artistas hacen un show y reciben el apoyo de los fans, se vuelve algo muy significativo y utilizamos esa energía para ayudar en la vida de otros. Este tipo de eventos y las donaciones que recibimos hacen que lo que hacemos todos los días sea mucho más representativo”, dijo.

La canción que lo ayuda a seguir adelante en su labor y carrera

La música también ha sido un refugio para J.Y. Park. Al preguntarle por una obra que lo hubiera acompañado en una etapa complicada, eligió una en específico:

Puedo pensar en tantas canciones en mi vida, pero adoro específicamente esta porque me ayuda a concentrarme en lo importante. Se llama His Eye Is on the Sparrow, un góspel bastante antiguo que canta Lauryn Hill en la película Cambio de hábito 2”,

El mensaje religioso de la composición, explicó, le recuerda que Dios observa y protege a las personas. Esa idea le permite concentrarse en lo importante y continuar cuando enfrenta alguna dificultad.

Creo que eso es lo que me ayuda a seguir adelante cuando la vida se pone difícil”, agregó J.Y. Park.

Esa búsqueda de consuelo también explica la manera en que entiende su trabajo. Primero eligió convertirse en cantante para acompañar al público; después se transformó en productor para impulsar a nuevos talentos, y ahora lleva esa misma intención a proyectos benéficos.

El viernes y sábado Stray Kids, artista de su agencia, estará realizando un par de conciertos en CDMX. Pavel Jurado Canseco

Me convertí en artista porque quería hacer feliz a la gente, quería consolarlos, motivarlos y compartir sus sentimientos. Después me convertí en productor y fundé JYP Entertainment para ayudar a los jóvenes talentosos a alcanzar sus sueños”, afirmó.

Ahora, mediante Every Dream Matters, busca que los menores en situaciones vulnerables también tengan la oportunidad de pensar en su futuro.

“Para mí siempre se trata de hacer felices a otros, tanto como artista y productor, como líder de este proyecto”, sostuvo.

El reto de cuidar a los idols

La responsabilidad de JYP Entertainment alcanza a los artistas que trabajan dentro de la compañía. Park Jin-young reconoció que una carrera internacional implica ensayos, promociones, conciertos y viajes constantes que pueden afectar la salud física y emocional de los idols.

Quiero que sepan que no es fácil ser un artista de talla global que trabaja y viaja alrededor del mundo. Tienes que entender que hacer eso no es sencillo; ese es el primer paso”, reconoció.

De acuerdo con el productor, la empresa ofrece apoyo especializado cuando sus artistas necesitan hablar con un profesional de la salud. Además, busca generar un ambiente en el que puedan comunicar sus problemas y preocupaciones.

Tratamos no solamente de darles apoyo profesional cada vez que necesitan hablar con un especialista de la salud, sino que también queremos asegurarnos de crear una atmósfera donde siempre puedan hablarnos de lo que sea”, indicó durante la conversación que sostuvimos con él.

El grupo también ha formado parte de algunas acciones benéficas organizadas por JYP Entertainment X:Stray_kids

El empresario conoció algunos niños en el hospital y hasta les regaló algunas cosas.