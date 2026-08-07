Nadie se lo esperaba: Camila Sodi confiesa que ella misma EMBALSAMÓ a su madre

Camila Sodi volvió a abrir uno de los capítulos más dolorosos de su vida al hablar sobre la muerte de su madre, Ernestina Sodi, y revelar un detalle hasta ahora poco conocido sobre la manera en que ella y su hermana enfrentaron su despedida.

Camila Sodi revela cómo fue despedir a Ernestina Sodi

Durante una entrevista en el podcast El Book Club, conducido por Romina Sacre, la actriz habló con absoluta franqueza sobre el duelo y sobre las experiencias que atravesó después del fallecimiento de la escritora.

La actriz reveló un inesperado detalle sobre la despedida de su madre.

Ernestina Sodi murió el 8 de noviembre de 2024, a los 64 años, después de permanecer hospitalizada debido a complicaciones de salud derivadas de un infarto.

Para Camila, la pérdida significó entrar de lleno en un proceso que, lejos de intentar ocultar, decidió convertir en una oportunidad para hablar de la muerte y de la manera en que aprendió a vivir con la ausencia de su madre.

Uno de los aspectos más llamativos de la conversación fue la relación que la familia había construido desde años atrás con los rituales relacionados con la muerte.

¿Por qué Camila Sodi y su hermana embalsamaron a Ernestina Sodi?

Camila recordó que su madre y su hermana incluso llegaron a emprender un proyecto relacionado con ataúdes biodegradables. La actriz contó que sus hijos conocieron desde pequeños ese universo y que incluso existe una fotografía en la que aparece dentro del prototipo de uno de aquellos ataúdes.

La actriz habló sobre el embalsamamiento de su mamá junto a su hermana. IG

En ese contexto, Camila también reveló que ella y su hermana participaron directamente en el proceso de despedida de Ernestina y que fueron las encargadas de embalsamarla.

Por obras del destino terminamos las dos embalsamando a mi mamá”.

El relato adquiere una dimensión especialmente íntima porque, para la actriz, hablar de la muerte nunca ha sido un tema completamente ajeno. Por el contrario, considera que la sociedad suele evitar estas conversaciones pese a que forman parte inevitable de la vida.

Camila Sodi transformó el duelo por Ernestina Sodi en un libro

La muerte de Ernestina llevó a Camila a reflexionar profundamente sobre el duelo. De hecho, buena parte de esas experiencias terminaron convirtiéndose en el material de ‘El duelo’, un libro en el que decidió plasmar sus pensamientos, emociones y herramientas para atravesar la pérdida.

El dolor por la muerte de Ernestina llevó a Camila a escribir sobre el duelo. | IG camilasodi_

La actriz explicó que no escribió su obra desde la intención de convertirse en una especialista o de decirle a otras personas cómo deben vivir un duelo. Su propósito fue compartir aquello que a ella le habría gustado recibir cuando se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Para Camila, el duelo no sigue una fórmula determinada. Lo compara con una caída hacia un lugar desconocido, una experiencia que nadie elige voluntariamente y que inevitablemente transforma a quien la atraviesa. Por eso decidió que su libro tuviera una estructura poco convencional, más cercana al caos de las emociones que a una serie de pasos establecidos.

Así vivió Camila Sodi el duelo por la muerte de su madre

Durante la charla con Romina Sacre, también habló sobre la dificultad que existe para acompañar a alguien que ha perdido a un ser querido. Criticó esa costumbre de preguntar automáticamente “¿cómo estás?”, cuando la persona probablemente se encuentra atravesando un dolor que no puede resumirse en una respuesta sencilla.

El dolor por la muerte de Ernestina llevó a Camila a escribir sobre el duelo. Foto: Cuartoscuro

En su lugar, considera que acompañar puede significar simplemente estar presente, llevar comida, ayudar con las tareas cotidianas o hacer saber a la persona que no está sola.

La experiencia con Ernestina también modificó la percepción que Camila tiene sobre el éxito y la vida. Según explicó, con el paso de los años dejó de asociar el éxito con la fama, el dinero o el reconocimiento y comenzó a entenderlo como la posibilidad de ponerse al servicio de los demás.

Así, la despedida de su madre se transformó para Camila Sodi en algo más que un momento de dolor. Se convirtió también en una oportunidad para hablar de aquello que muchas personas prefieren callar: la muerte, la pérdida, los rituales de despedida y la necesidad de atravesar el duelo acompañados.