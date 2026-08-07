¿Se acabó el amor? El esposo de la princesa Beatriz rompe el silencio tras semanas de rumores de divorcio

La relación entre la princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi quedó bajo el escrutinio de la prensa británica en las últimas semanas. La falta de apariciones públicas conjuntas y los constantes viajes profesionales del empresario fueron suficientes para alimentar versiones sobre una supuesta crisis matrimonial.

Edoardo Mapelli Mozzi habla sobre su matrimonio con la princesa Beatriz

Aunque el empresario no habló directamente de los rumores de divorcio, sus declaraciones ofrecieron una pista sobre el momento que atraviesa junto a la hija mayor del ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

Las declaraciones del empresario italiano parecen contradecir las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento de la pareja. IG

En una entrevista con The Gentleman's Journal, Edoardo habló sobre sus prioridades personales y dejó claro que su familia ocupa un lugar fundamental en su vida.

Durante una sesión de preguntas y respuestas celebrada en el Palacio de Blenheim, el empresario fue cuestionado sobre cuáles serían sus vacaciones ideales. Su respuesta estuvo lejos de los lujos que podrían esperarse de un integrante de una familia aristocrática.

Para Edoardo, el verdadero descanso consiste en salir de la rutina, desconectarse del trabajo y las noticias y, sobre todo, pasar tiempo con sus seres queridos. También señaló que entre sus mayores lujos se encuentran precisamente los viajes, las experiencias y los momentos compartidos con su familia.

Edoardo aseguró que pasar tiempo con su familia es uno de sus mayores lujos y su mejor forma de desconectarse. IG

Aunque no mencionó a Beatriz de manera directa al abordar las especulaciones, sus palabras contrastan con la imagen de distanciamiento que algunos medios habían construido durante los últimos meses.

¿Por qué surgieron los rumores de divorcio de Beatriz y Edoardo?

Las versiones sobre una posible crisis comenzaron a circular con mayor fuerza en marzo, cuando algunos tabloides británicos señalaron que la pareja atravesaba una etapa de distancia.

Los frecuentes compromisos profesionales de Edoardo fuera del Reino Unido fueron uno de los principales argumentos utilizados para alimentar las especulaciones.

Los rumores sobre una crisis surgieron después de varias semanas sin apariciones públicas conjuntas. IG

A ello se sumó la presión que ha vivido la familia York en medio de las controversias relacionadas con el padre de Beatriz. En este contexto, la ausencia de fotografías recientes de la pareja fue interpretada por algunos medios como una señal de problemas sentimentales.

Sin embargo, personas cercanas a Beatriz y Edoardo rechazaron esas versiones y aseguraron que no existe una crisis matrimonial. Según su entorno, ambos simplemente intentan compaginar sus exigentes carreras profesionales con la crianza de sus hijos.

Además, durante los últimos meses han protagonizado algunos momentos que contradicen la teoría de un distanciamiento. La pareja fue vista junta en acontecimientos familiares y también disfrutó de unas vacaciones en Grecia, donde incluso compartieron una fotografía.

La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi han construido una familia lejos de los reflectores y protegiendo la privacidad de sus hijos. IG

¿Cómo es la relación de la princesa Beatriz y Edoardo?

Beatriz y Edoardo comenzaron su relación en 2018 y anunciaron su compromiso un año después. Su boda tuvo lugar en julio de 2020 en una ceremonia íntima celebrada en Windsor, marcada por las restricciones de la pandemia.

La historia de amor de Beatriz y Edoardo comenzó en 2018 y hoy forman una familia de cinco integrantes. Foto Instagram: princesseugenie

Desde entonces, ambos han construido una familia relativamente alejada de la exposición mediática. Tienen dos hijas en común: Sienna Elizabeth, nacida en 2021, y Athena Elizabeth Rose, quien llegó al mundo en 2025.

Edoardo también es padre de Christopher Woolf, conocido como Wolfie, fruto de su relación anterior con la arquitecta Dara Huang. Beatriz ha asumido un papel cercano en la vida del pequeño, formando así una familia ensamblada.

La pareja ha optado por proteger especialmente la privacidad de sus hijos y rara vez comparte detalles de su vida cotidiana.

La señal que contradice una crisis entre Beatriz y Edoardo

La defensa indirecta de su vida familiar llegó en una semana especialmente importante para los York. Tras el nacimiento de la tercera hija de la princesa Eugenia, Edoardo no tardó en felicitar públicamente a su cuñada.

Una reciente reacción en redes con su cuñada habría dejado atrás las versiones sobre un supuesto distanciamiento. | IG princesseugenie

El empresario reaccionó a la publicación de Eugenia sobre la llegada de su bebé con varios emojis, un pequeño gesto que evidenció la cercanía que mantiene con la familia de su esposa.

Por ahora, ni Beatriz ni Edoardo han considerado necesario emitir un desmentido formal sobre los rumores. Y quizá sus recientes apariciones y declaraciones expliquen por qué.

Todo apunta a que el matrimonio continúa adaptándose a una vida marcada por compromisos profesionales, responsabilidades familiares y la decisión de mantener su relación lejos del ruido mediático.