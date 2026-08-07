Cinépolis lanza palomera de Harry Potter por su 25 aniversario: ¿Cuánto costará y cuándo sale?

Cinépolis confirmó el lanzamiento de una exclusiva palomera del Sombrero Seleccionador para celebrar el 25.º aniversario cinematográfico de Harry Potter. El artículo de colección llegará a las dulcerías de la cadena con un precio oficial de 869 pesos, un paquete cerrado que incluye una porción grande de palomitas.

La venta anticipada para miembros de los niveles Fanático y Súper Fanático iniciará el próximo 12 de agosto en los cines participantes. El público general podrá adquirir este codiciado promocional a partir del 13 de agosto, justo a tiempo para los festejos mundiales de la franquicia mágica.

La palomera del Sombrero Seleccionador. Foto: Cinépolis

El diseño del contenedor replica con enorme precisión la textura y los pliegues del icónico artefacto que decide el destino de los estudiantes. La pieza central descansa sobre una base compuesta por cuatro libros decorativos, los cuales representan a la perfección la estética de las casas de Hogwarts.

Cada tomo literario esculpido en la base incorpora acabados en tonos dorados para elevar la calidad visual del producto final. Esta propuesta superó de inmediato las expectativas de los seguidores, quienes exigían mercancía innovadora para conmemorar el cuarto de siglo de Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Disponibilidad en salas y coleccionables secundarios

La empresa exhibidora limitó la distribución de estos artículos a complejos seleccionados a nivel nacional. Los asistentes que residen en el Estado de México, la Ciudad de México y el resto de la zona metropolitana deberán consultar la disponibilidad física en sus sucursales más cercanas antes de formarse.

A la par de la palomera principal, la marca sacará a la venta cuatro vasos temáticos dedicados a Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Cada recipiente plástico costará 365 pesos con bebida incluida y mostrará el emblema oficial del aniversario estampado directamente en la superficie.

Los vasos con las cuatro casas de Hogwarts. Foto: Cinépolis

Los coleccionistas señalaron en redes sociales que la estructura de los vasos recicló el molde utilizado meses atrás para un promocional de Supergirl. Las críticas apuntaron a la reutilización de la textura tipo gabardina, un detalle estético que pasó rápidamente a segundo término tras revelar el imponente diseño del sombrero.

El regreso de la magia a la cartelera

Toda esta línea de mercancía oficial funcionará como preámbulo para el regreso de la primera cinta a las salas de cine. Las proyecciones especiales de Harry Potter y la Piedra Filosofal comenzarán el 27 de agosto, marcando un verdadero hito en la cartelera comercial de este verano.

Las exhibidoras proyectan una altísima afluencia de espectadores nostálgicos durante el primer fin de semana de proyecciones. La estrategia comercial busca replicar el éxito económico de los reestrenos recientes, apostando todo por la lealtad incondicional de los seguidores del universo literario creado por J.K. Rowling.

Los coleccionables de Harry Potter en Cinépolis. Foto: Cinépolis

Los fanáticos organizaron compras masivas a través de foros de internet para asegurar sus boletos y sus respectivos promocionales. El furor por adquirir la palomera del Sombrero Seleccionador augura filas kilométricas desde las primeras horas de la mañana durante los dos días de venta oficial.

El departamento de mercadotecnia de la cadena cinematográfica mantuvo bajo total secreto el tiraje exacto de las piezas fabricadas. Ante la inminente alta demanda, los expertos en coleccionismo recomendaron asistir durante las primeras funciones del día para evitar el desabasto provocado por los revendedores.