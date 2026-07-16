Eric del Castillo fue hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud

Eric del Castillo atraviesa un proceso de recuperación luego de ser hospitalizado de emergencia para someterse a una cirugía. La noticia fue confirmada por su hija, Verónica del Castillo, quien explicó que la intervención médica resultó exitosa y permitió atender un problema de circulación que ponía en riesgo una de las piernas del actor.

¿Por qué hospitalizaron a Eric del Castillo?

La periodista reveló en una entrevista para De Primera Mano que el actor presentaba una obstrucción en las arterias de las piernas, un padecimiento que requería atención inmediata para evitar complicaciones mayores.

eric del castillo

“Mi papá tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, explicó.

Tras detectar el problema durante una revisión médica, los especialistas determinaron que era necesario intervenir cuanto antes, ya que el flujo sanguíneo estaba gravemente comprometido y existía el riesgo de perder un pie o incluso una pierna si no recibía tratamiento.

¿Qué cirugía le hicieron a Eric del Castillo?

Como parte del procedimiento, los médicos realizaron un cateterismo en la arteria ilíaca, una técnica mínimamente invasiva con la que lograron recuperar la circulación en esa zona del cuerpo.

Foto: Mezcalent

“Le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria; es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria ilíaca. A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100 por ciento de la sangre”, señaló.

De acuerdo con Verónica del Castillo, la operación fue favorable y el actor respondió de buena manera al tratamiento, por lo que poco después pudo abandonar el hospital.

¿Cómo se encuentra Eric del Castillo tras la operación?

Luego de la intervención, la hija del primer actor aseguró que su padre ya recibió el alta médica y que su estado de salud es estable. También aclaró que el corazón de Eric del Castillo se encuentra en buenas condiciones y que el inconveniente estaba relacionado únicamente con la circulación de las piernas.

Eric del castillo

“Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas”, comentó.

Asimismo, destacó que acudir de inmediato con los especialistas fue decisivo para evitar consecuencias más delicadas.

“Actuamos de voladísima porque ya tenía el 80 por ciento tapado y ahorita ya tiene el flujo sanguíneo al 100 por ciento”, afirmó.

Eric del Castillo volverá al hospital en los próximos días

Además de la cirugía vascular, el actor tiene previsto regresar al hospital dentro de aproximadamente dos semanas para recibir otro procedimiento médico enfocado en disminuir el dolor que presenta en la parte baja de la espalda.

eric del castillo

“Ahora, en 15 días, le vamos a realizar el siguiente procedimiento, que es para la espalda baja... Simplemente es quemarle los nervios. Eso se llama realizarle un bloqueo”, explicó.

La familia prefirió no contarle sobre la muerte de Elsa Aguirre

Mientras continúa recuperándose, la familia tomó la decisión de no informarle todavía sobre el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, ocurrido el pasado 15 de julio, para evitar que la noticia afecte su estado de ánimo.

Verónica del Castillo contó que fue su madre quien sugirió esperar antes de darle esa información, debido a la cercana amistad que ambos artistas mantenían desde hace varios años.