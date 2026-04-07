¿Por qué pelearon Kenia Os, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?; así empezó la polémica

Kimberly Loaiza y Kenia Os volvieron a llamar la atención en redes sociales luego de que se hiciera pública una acción inesperada: Kenia decidió brindar apoyo económico a la familia de la influencer en un momento delicado. Este hecho llamó la atención no solo por la ayuda en sí, sino por el historial de diferencias que ambas han tenido durante años.

En medio de una situación familiar complicada, la aportación de 1.5 millones de pesos generó múltiples reacciones en redes sociales. La noticia fue dada a conocer por Steff Loaiza, hermana de Kimberly, quien agradeció públicamente el gesto, lo que intensificó el debate entre seguidores y reavivó un conflicto que parecía haber quedado atrás.

kimberly loaiza afuera de una alberca.

¿Cómo comenzó la relación entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

Antes de convertirse en protagonistas de una rivalidad mediática, ambas creadoras compartieron un mismo proyecto. Todo comenzó en 2018, cuando coincidieron con Juan de Dios Pantoja en la creación de contenido para YouTube bajo el nombre de Jukilop.

Foto: Facebook Kenia Os

Este grupo rápidamente ganó popularidad gracias a sus videos y a la conexión que mostraban frente a la cámara. Durante ese periodo, Kenia Os participó activamente en el crecimiento del proyecto, sumando seguidores y formando parte de una etapa clave en el desarrollo digital de todos.

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza y Kenia Os?

La relación profesional llegó a su fin cuando Kenia Os decidió no continuar bajo ciertas condiciones laborales. Sobre este episodio, la propia cantante explicó en una entrevista:

“El problema fue que no quise firmar un contrato que estaba bien horrible (…), no se me permitió (asesorarme con un) abogado”.

Instagram

Tras su salida, ocurrieron varios cambios que afectaron su presencia en redes sociales, como la eliminación de contenido en el que aparecía y la pérdida de control sobre sus plataformas. Este momento marcó el inicio de una serie de declaraciones y versiones encontradas entre las partes involucradas.

Con el paso del tiempo, el conflicto creció más allá del ámbito personal. Surgieron acusaciones sobre hackeo de cuentas, uso de ideas sin autorización y posibles campañas para afectar la imagen pública de Kenia Os.

Kenia Os IG Kenia Os

Además, los seguidores se dividieron en distintos grupos que aún hoy mantienen posturas firmes: las “linduritas”, los “pantojitas” y los “keninis”. Cada nuevo episodio relacionado con las influencers provoca discusiones intensas en redes sociales.

La polémica que resurgió en redes

Años después de la separación, el conflicto volvió a tomar fuerza en diciembre de 2023. En ese entonces, se difundieron supuestos mensajes en TikTok donde se señalaba que Kenia Os habría acusado a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja de intervenir para impedir su participación en eventos en Mazatlán.

Ante estas versiones, Juan de Dios Pantoja negó las acusaciones y mencionó la posibilidad de tomar acciones legales. Por su parte, Kenia evitó profundizar públicamente en el tema, aunque anteriormente había dado señales de que existían obstáculos para presentarse en esa ciudad.

Instagram

¿Qué ocurrió con la mamá de Kimberly Loaiza?

El episodio más reciente surgió a raíz de la hospitalización de la madre de Kimberly Loaiza, quien sufrió un infarto. Esta situación llevó a que la influencer y su esposo compartieran información sobre los gastos médicos que estaban enfrentando.

Posteriormente, Steff Loaiza contradijo parte de esa versión, señalando problemas familiares y falta de apoyo de su hermana. Para respaldar sus declaraciones, incluso mostró evidencia con personal médico que atiende a su mamá.

Kimberly Loaiza y Kenia Os

En medio de esta situación, Kenia Os decidió intervenir con una aportación económica significativa. El gesto fue reconocido públicamente por Steff, quien expresó:

“La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”.

Tanto Kenia Os como Kimberly Loaiza han construido carreras exitosas por separado. Ambas han logrado consolidarse en la música, los negocios y las redes sociales, manteniendo una presencia en la música y redes sociales.

PJG