Pedro Pascal es captado en Mallorca junto a un modelo a bordo de un lujoso yate

Después de una intensa temporada de trabajo, Pedro Pascal decidió alejarse por unos días de los reflectores para disfrutar del verano en Mallorca, España, donde fue visto durante una relajada jornada en un lujoso yate acompañado por amigos y el modelo Christian Hogue.

El protagonista de The Last of Us fue fotografiado disfrutando del mar, tomando el sol y compartiendo risas con el grupo, dejando atrás los eventos públicos y las alfombras rojas para vivir un momento de descanso.

Foto: Redes Sociales

¿Con quién compartió Pedro Pascal su día en el mar?

Durante la escapada, el actor estuvo acompañado por Christian Hogue, además de los actores Jason Bateman y Judd Apatow, con quienes pasó varias horas entre actividades acuáticas, conversaciones y momentos de diversión.

Las imágenes muestran a Pascal disfrutando del ambiente veraniego, mientras compartía bromas y risas con sus acompañantes a bordo de la embarcación.

Foto: Redes Sociales

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la cercanía entre Pedro Pascal y Christian Hogue, quienes fueron captados conversando y divirtiéndose mientras disfrutaban del día en el mar.

Esta no sería la primera aparición de Pedro Pascal en Mallorca durante estos días, ya que previamente había sido visto disfrutando de la isla junto a las actrices Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Aunque actualmente es una de las figuras más reconocidas gracias a proyectos como The Last of Us, Pascal ha mostrado que también busca espacios para relajarse y convivir con amigos fuera de los escenarios.

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Su estancia en Mallorca ha despertado la atención de sus seguidores, quienes han seguido las imágenes del actor disfrutando de unos días de descanso en uno de los destinos más exclusivos de España.

Pedro Pascal today in Mallorca pic.twitter.com/yRADauXKLC — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) July 29, 2026

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