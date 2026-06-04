¿Por qué Majo Aguilar no está en el disco homenaje a Antonio Aguilar?; Pepe responde

El nombre de Majo Aguilar llamó la atención luego de que se confirmara que no forma parte del primer disco homenaje que la familia Aguilar prepara en honor a Antonio Aguilar. La noticia llamó la atención de seguidores de la dinastía, quienes se preguntaron por qué una de las nietas más reconocidas del cantante no aparece dentro de la producción.

La presentación del proyecto se realizó en la Ciudad de México, donde Pepe Aguilar compartió detalles del material discográfico y explicó cómo surgió la idea de reunir a distintas figuras de la música regional mexicana para celebrar el legado artístico de su padre.

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El homenaje que prepara Pepe Aguilar para recordar a Antonio Aguilar

Con el objetivo de reconocer la trayectoria de Antonio Aguilar, este nuevo álbum reúne a varios artistas que han sido influenciados por su música. La producción incluye voces de distintas generaciones y busca acercar el repertorio del intérprete a nuevos públicos.

Dentro de la lista de participantes aparecen nombres como Alfredo Olivas, Carín León, Chuy Lizárraga, Luis R. Conriquez, Banda MS, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Lucero, Banda El Recodo, Carlos Rivera, Edén Muñoz y Antonio Aguilar Jr.

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Al hablar sobre el alcance de este proyecto, Pepe Aguilar destacó la respuesta positiva de los artistas invitados y el significado que tiene rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la música mexicana.

“Estamos con mucha alegría de poder presentar este disco lleno de artistas, admiradores de Antonio Aguilar. Es un gran honor que haya 16 cantantes dentro de este primer homenaje; seguramente se unirán muchos más”, dijo Pepe Aguilar en su encuentro con la prensa.

¿Por qué Majo Aguilar no está en el disco?

Las preguntas sobre la ausencia de Majo Aguilar no tardaron en surgir debido a su parentesco con Antonio Aguilar y al lugar que ha construido dentro del regional mexicano en los últimos años.

Majo Aguilar

Las especulaciones crecieron después de que en meses recientes se hablara de una reunión entre Majo y Emiliano Aguilar, situación que generó diversas versiones sobre la relación entre algunos miembros de la familia.

Frente a los cuestionamientos de la prensa, el cantante explicó que el proyecto contempla más trabajo en el futuro y que varios artistas no pudieron integrarse a esta primera etapa.

Pepe Aguilar

Sobre la posibilidad de ver a Majo Aguilar en próximas producciones relacionadas con el homenaje, respondió:

“Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo, seguramente habrá más. Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero seguramente habrá más”.

La relación entre Majo Aguilar y la dinastía Aguilar

Actualmente, Majo Aguilar desarrolla una carrera propia dentro de la música regional mexicana y se ha convertido en una de las voces jóvenes más destacadas del género. Aunque pertenece a una de las familias más famosas de la industria, su trayectoria ha seguido un camino independiente.

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Como hija de Antonio Aguilar Jr., la intérprete mantiene un vínculo directo con la dinastía fundada por Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Además, es sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela Aguilar. No obstante, desde hace tiempo se ha señalado que la convivencia entre algunos integrantes de la familia no es tan cercana como en otras épocas.

Por ahora, la cantante no ha reaccionado públicamente a los comentarios realizados por su tío durante la presentación del álbum.