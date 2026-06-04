¿Quién mató a Paco Stanley? Nuevo documental promete revelar la verdad

El asesinato del conductor Paco Stanley vuelve a estar en el foco de atención, luego de que se dio a conocer sobre un nuevo documental que promete revelar quién mató al famoso en 1999.

Después de casi tres décadas del crimen que conmocionó a México, el caso sigue generando teorías y debates del ataque perpetrado un 7 de junio, cuando Paco Stanley salió del restaurante El Charco de las Ranas y fue interceptado por varios hombres que abrieron fuego contra su camioneta.

Debido a que el asesinato sigue oficialmente sin resolverse, el caso de Paco Stanley continúa generando gran intriga en torno a quién ordenó el crimen.

¿Quién mató a Paco Stanley? Viene nuevo documental

Asesinato de Paco Stanley. Fotógrafo Especial / Cuartoscuro

El nuevo documental titulado “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley”, promete dar a conocer testimonios inéditos que habrían tenido conocimiento directo de los hechos, mismos que, según sus creadores, nunca antes habían sido presentados públicamente.

El proyecto lo presentó Juan Carlos Uribe, propietario de la plataforma Reellee TV, junto con la periodista Arleth Garibay y ambos aseguraron que la investigación incluye declaraciones de personas que estuvieron vinculadas a estructuras criminales durante las décadas de los años ochenta y noventa.

Los responsables del nuevo documental señalan que algunos de los entrevistados cuentan actualmente con protección de autoridades estadounidenses, situación que habría permitido obtener información que durante años permaneció fuera del dominio público.

Este es un documental tipo historia. Estos testigos fueron ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80 y estuvieron presentes en diversos sucesos importantes del país”, explicó Juan Carlos Uribe durante la presentación.

La verdad que promete revelar

Asesinato de Paco Stanley. Especial

Pese a que lo largo de los años han persistido teorías sobre el autor intelectual del asesinato de Paco Stanley, ninguna logró cerrar definitivamente el debate.

Por lo anterior, los realizadores del documental aseveran que esta producción permitirá reconstruir la cadena de decisiones que derivó en el ataque.

De acuerdo con Uribe, uno de los participantes afirma haber presenciado el momento en que se emitió la orden para ejecutar el crimen.

Uno de ellos estuvo presente cuando se le dio la orden al sicario de matar al señor Stanley. Se dice: ¿dónde se dio la orden?, ¿a quién se le dio?, ¿quién la dio? y ¿por qué se dio? Ahí se aclara todo”, aseguró.

¿Cuándo se estrena?

La producción del documental “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” ya fue presentada oficialmente, pero sus responsables informaron que aún no hay una fecha definitiva para su lanzamiento.

Por ahora, el material se encuentra completamente grabado y actualmente atraviesa la etapa final de edición, sin embargo, falta afinar los últimos detalles antes de que salga al público.

Vamos a concluir la edición para que quede listo en unas dos, tres o cuatro semanas como máximo”, adelantó Juan Carlos Uribe.

¿Quién fue a la cárcel por Paco Stanley?

Asesinato de Paco Stanley. Cuartoscuro

Por el caso del asesinato de Paco Stanley, cinco personas fueron encarceladas en 1999 al ser señaladas como presuntos autores intelectuales y cómplices:

Mario Bezares fue detenido en 1999 como uno de los principales sospechosos. Las autoridades consideraron sospechoso que permaneciera en el baño del restaurante cuando ocurrió el ataque. Permaneció encarcelado alrededor de un año y cuatro meses.

fue detenido en 1999 como uno de los principales sospechosos. Las autoridades consideraron sospechoso que permaneciera en el baño del restaurante cuando ocurrió el ataque. Permaneció encarcelado alrededor de un año y cuatro meses. Paola Durante también fue arrestada bajo la acusación de formar parte de una supuesta conspiración para asesinar al conductor. Pasó un periodo similar en prisión.

Además, fueron detenidos otros implicados señalados durante la investigación, entre ellos Erasmo Pérez Garnica, conocido como "El Cholo", así como José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón.

Todos ellos estuvieron recluidos más de un año en el Reclusorio Oriente y fueron liberados de manera absoluta en enero de 2001. Un juez determinó que las pruebas en su contra eran insuficientes para acreditar su culpabilidad.