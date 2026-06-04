¡Cambio radical! Penélope Cruz deja el cine convencional por este gigante de la animación

Después de décadas conquistando Hollywood, Penélope Cruz está lista para explorar un territorio completamente nuevo en su carrera. La actriz española, ganadora del Oscar y una de las figuras más influyentes del cine internacional, sorprendió a sus seguidores al anunciar su incorporación a Toy Story 5.

Penélope Cruz debuta en el universo de Toy Story

Penélope Cruz se suma a la nueva entrega de la exitosa franquicia de Disney y Pixar, pero no lo hará frente a las cámaras. En esta ocasión, prestará su voz a un personaje inédito llamado Flamenco, marcando así una nueva etapa en su carrera artística y explorando un terreno que hasta ahora había permanecido inédito para ella.

La actriz española prestará su voz a Flamenco, un juguete que ha quedado en el olvido por la tecnología. IG disneyspain

Disney y Pixar revelaron que su personaje se trata de un juguete que forma parte de una peculiar comunidad de objetos olvidados que han quedado relegados por el avance de la tecnología y los nuevos hábitos de entretenimiento de los niños.

La propia actriz compartió su entusiasmo por este proyecto mediante un video promocional en el que explicó que disfrutó enormemente la experiencia de grabar al personaje. Además, adelantó que Flamenco es un juguete entrañable cuya historia refleja uno de los grandes temas de esta nueva película: el impacto de la tecnología en el juego tradicional.

Disney y Pixar confirmaron la participación de la ganadora del Oscar en la nueva entrega de la saga. Cortesía Disney

Penélope Cruz comparte proyecto con Bad Bunny y Bizarrap

La llegada de Penélope Cruz no será la única sorpresa para el público hispanohablante. Disney también confirmó la participación de otras celebridades internacionales que prestarán sus voces a personajes inéditos.

Entre ellos destacan el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretará a Pizza con Gafas de Sol, y el productor argentino Bizarrap, encargado de dar vida a un divertido Gnomo de Jardín.

Los tres personajes forman parte de la misma comunidad de juguetes olvidados y prometen aportar momentos de humor, emoción y reflexión a la historia.

Toy Story 5 explorará el impacto de los dispositivos electrónicos en la forma de jugar de las nuevas generaciones. Cortesía Disney

Para Penélope, este proyecto llega en uno de los momentos más activos de su carrera. Durante 2026, la actriz ha estado involucrada en múltiples producciones cinematográficas, incluyendo proyectos internacionales y colaboraciones con reconocidos directores.

Sin embargo, su participación en Toy Story 5 destaca especialmente porque la acerca a una audiencia completamente diferente y le permite explorar una faceta poco conocida de su talento.

Además, la incorporación de figuras como Cruz, Bad Bunny y Bizarrap forma parte de la estrategia de Disney para conectar con el enorme mercado de habla hispana, que representa una parte fundamental de la audiencia global de la franquicia.

La película marca una de las primeras incursiones de Penélope Cruz en el doblaje animado. Cortesía Disney

¿Cuál es la trama de Toy Story 5?

Desde su estreno en 1995, Toy Story revolucionó la industria al convertirse en la primera película animada realizada completamente por computadora. Lo que comenzó como una innovadora apuesta tecnológica terminó transformándose en una de las sagas más queridas del cine.

Las entregas posteriores consolidaron su éxito mundial, especialmente Toy Story 3 y Toy Story 4, que lograron superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla y conquistaron tanto a nuevas generaciones como a quienes crecieron viendo las aventuras de Woody y Buzz.

El estreno promete una reflexión sobre la tecnología y la infancia. Cortesía Disney

Ahora, con Toy Story 5 busca volver a emocionar al público. En esta ocasión, los juguetes deberán enfrentarse a un nuevo rival que amenaza con robar toda la atención de Bonnie, la niña dueña de la famosa pandilla.

Se trata de Lilypad, una moderna tableta electrónica con forma de rana que representa el creciente protagonismo de los dispositivos digitales en la vida de los más pequeños.