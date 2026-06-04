¿Maribel Guardia tiene una orden de restricción?; su esposo lo aclara

Maribel Guardia ha estado en medio de una polémica durante más de un año por la disputa que mantiene con su exnuera, Imelda Garza Tuñón y en medio del conflicto, su esposo, Marco Chacón, dio una entrevista en la que habló sobre varios puntos del conflicto legal que existe con quien fuera la esposa de Julián Figueroa.

Durante la entrevista, el también abogado rechazó algunas versiones que han circulado en los últimos días y explicó cuál es la postura que mantienen frente a la demanda presentada en su contra.

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En medio de la controversia que rodea a la familia de Julián Figueroa, Chacón aseguró que la intención de Maribel Guardia nunca ha sido obtener la custodia de su nieto José Julián.

Por el contrario, señaló que el objetivo principal es contar con un acuerdo legal que permita establecer de forma clara y ordenada los momentos de convivencia entre la abuela y el menor.

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Marco Chacón asegura que no han sido notificados de una demanda o restricción

La polémica tomó fuerza después de que la defensa de Imelda Garza Tuñón informara que Maribel Guardia enfrenta una demanda por presunto daño moral. Incluso, se mencionó que ni la actriz ni su abogado acudieron a una audiencia inicial porque supuestamente no tenían interés en participar en el proceso.

Además, que Maribel Guardia tenía una orden de restricción para no acercarse a su nieto ni a Imelda Garza Tuñón. Frente a estos señalamientos, Marco Chacón sostuvo que la realidad es distinta.

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De acuerdo con sus declaraciones, hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial relacionada con el procedimiento legal, por lo que niega que exista una negativa de su parte para presentarse ante las autoridades.

"Nadie ha dicho que es falso, lo único que hemos dicho es que no hemos sido notificados".

El interés de Maribel Guardia sería convivir con su nieto

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la contrademanda que en su momento presentó Maribel Guardia. Según explicó Chacón, esta acción legal no tenía como propósito separar al menor de su madre ni asumir su crianza.

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Lo que buscaba la actriz, señaló, era que un juez pudiera establecer un régimen de visitas que garantizara la convivencia con su nieto bajo reglas claras para todas las partes involucradas.

"La abuelita lo que quiere es tener un régimen de visitas digno, con el niño, poder convivir con él y eso es todo, nosotros no estamos buscando dinero, es una única contrademanda, de guardia y custodia, y, en ella, hemos pretendido es llegar sólo a la primera audiencia, que es de conciliación, no se quiere quedar al niño, nosotros ya estamos muy grandes para estar criando".

Cuestionan el nombramiento de Addis Tuñón como tutora

Durante su participación en televisión, Marco Chacón también habló sobre la designación de Addis Tuñón como tutora dentro del proceso relacionado con José Julián. Aunque aclaró que no existe un conflicto personal con ella, expresó que considera que no es la persona más adecuada para desempeñar esa función.

Desde su punto de vista, la figura de un tutor dentro de un proceso sucesorio debe actuar exclusivamente en beneficio del menor y mantenerse al margen de cualquier interés relacionado con otros integrantes de la familia.

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"Ningún tema personal contra ella, no tengo el gusto, digamos, de conocerla personalmente, pero no es la persona correcta, precisamente, porque hay varios conflictos de interés; la tutela, dentro de un proceso sucesorio, tiene que ser una persona que vele por el interés del niño y no de la madre, porque la madre tiene un conflicto de interés al ser ella, quien le está peleando la herencia al niño".

Niegan tener intereses en la herencia de Julián Figueroa

Respecto a la herencia de Julián Figueroa, Marco Chacón afirmó que ni él ni Maribel Guardia forman parte de los beneficiarios contemplados en el testamento. Por ello, aseguró que no existe posibilidad de obtener algún beneficio económico derivado del patrimonio que dejó el cantante.

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Según explicó, el único heredero universal es José Julián y la disputa legal actual estaría relacionada con la impugnación presentada por Imelda Garza Tuñón.