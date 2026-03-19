¿Quiénes son los hijos de Jorge Salinas? Así es la familia del actor mexicano

Jorge Salinas es uno de los actores más reconocidos de las telenovelas mexicanas. Con una larga trayectoria en televisión, se ha ganado el cariño del público gracias a sus papeles protagónicos.

Sin embargo, lejos de los reflectores y los foros de grabación, hay un rol que considera el más importante de su vida: ser padre. A lo largo de los años, el actor ha formado una familia numerosa y actualmente tiene seis hijos, fruto de diferentes relaciones.

Si quieres saber quiénes son los hijos de Jorge Salinas y a qué se dedican, aquí te contamos.

¿Cuál es la historia de Jorge Salinas?

Jorge Salinas nació en la Ciudad de México en 1968. Es hijo de Arnaldo Salinas Medina y Rosa María Cisneros Flores, quienes a diferencia de su hijo no formaban parte del mundo artistico.

Su carrera en la televisión comenzó en 1991, cuando debutó en las telenovelas. Desde entonces ha participado en numerosos proyectos de televisión y series, convirtiéndose en uno de los rostros más populares del género en México.

Gracias a su trabajo, ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Palma de Oro y el Premio Juventud en la categoría Mi Protagonista Favorito.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Salinas?

A lo largo de su vida, Jorge Salinas se ha convertido en padre en varias ocasiones. En total tiene seis hijos, quienes nacieron de distintas relaciones.

Gabriella Cataño-Salinas

El actor se convirtió en padre por primera vez el 30 de septiembre de 1995, cuando nació Gabriella Cataño-Salinas, fruto de su relación con la actriz y conductora Adriana Cataño.

Su primogénita se ha abierto camino en el mundo del entretenimiento. Actualmente es modelo, conductora e influencer, y cuenta con más de 70 mil seguidores en redes sociales.

Jorge Emilio y Santiago Salinas

En 2005, el actor se convirtió nuevamente en padre con el nacimiento de sus gemelos Jorge Emilio y Santiago Salinas, fruto de su relación con Fátima Boggio, quien fue su primera esposa.

Aunque ambos han llevado una vida relativamente privada, Santiago ha mostrado interés por el modelaje, mientras que Jorge Emilio se mantiene lejos del foco público.

Valentina Noli

En septiembre de 2006, Jorge Salinas tuvo a su hija Valentina Noli, fruto de su relación con la actriz de origen francés Andrea Noli.

Actualmente, Valentina se encuentra enfocada en sus estudios universitarios.

Máxima y León Salinas

Los hijos menores del actor son Máxima y León Salinas, quienes nacieron el 2 de diciembre de 2015 en Estados Unidos.

Son fruto de su matrimonio con la actriz Elizabeth Álvarez. Los pequeños suelen aparecer en momentos familiares que el actor comparte en sus redes sociales, especialmente durante viajes y celebraciones.

¿Quién es la pareja actual de Jorge Salinas?

Actualmente, Jorge Salinas está casado con la actriz Elizabeth Álvarez.

La pareja comenzó su relación en 2008, después de coincidir en un proyecto televisivo. Años más tarde, en 2011, contrajeron matrimonio en Puebla, en una ceremonia privada rodeados de familiares y amigos cercanos.

Aunque el actor tiene una sólida carrera en la televisión, en varias ocasiones ha dejado claro que su papel más importante es el de ser padre, y mantiene una relación cercana con sus hijos.