¿Por qué Imelda Tuñón podría recibir la mitad de la herencia de Julián Figueroa?

La herencia de Julián Figueroa mantiene abierto otro proceso entre Imelda Tuñón y la familia del cantante. Mientras un testamento reconoce a su hijo como heredero universal, la defensa de la viuda cuestiona la validez del documento y busca que la sucesión se resuelva de otra manera.

¿Por qué Imelda Tuñón podría recibir la mitad de la herencia?

El punto principal de la disputa está en la validez del testamento de Julián Figueroa. El documento presentado en el proceso sucesorio establece a José Julián, hijo del cantante e Imelda Tuñón, como heredero universal.

La defensa de Imelda impugnó ese testamento. Su abogado, Antonio Lozano Gracia, sostiene que si el documento queda sin efectos, la distribución de los bienes tendría que realizarse mediante las reglas aplicables a una sucesión sin testamento.

De acuerdo con la explicación que el abogado ofreció públicamente, en ese escenario el hijo recibiría el 50 por ciento y la cónyuge sobreviviente el otro 50 por ciento. Por esta razón se habla de que Imelda podría obtener la mitad de los bienes.

Por su parte, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ha cuestionado ese proceso y sostiene que ni él ni la actriz tienen un interés económico en los bienes de Julián.

“De cualquier manera, el testamento deja como heredero universal al niño y en el caso de que se pierda este juicio, por la razón que fuese, quien le pelea la mitad de la herencia al niño es la madre”, declaró Chacón en Ventaneando.

Imelda Tuñón disputa la herencia que Julián Figueroa dejó a su hijo. IG imetunon

¿Por qué la defensa de Imelda Tuñón impugnó el testamento?

Antonio Lozano Gracia ha cuestionado públicamente la autenticidad del documento presentado como testamento de Julián Figueroa.

El abogado aseguró que existen tres dictámenes que señalan presuntas irregularidades tanto en el documento como en la firma y ha sostenido que el testamento utilizado dentro del proceso es falso.

Marco Chacón rechaza esa versión. Según explicó, no se han realizado los peritajes oficiales que permitirían establecer judicialmente que el documento o la firma son falsos.

El esposo de Maribel Guardia sostiene que hasta ahora existen estudios presentados por las partes involucradas, pero que corresponde al proceso judicial determinar qué validez tienen.

Chacón argumentó que, si ya existiera una determinación oficial sobre la falsedad del testamento, un juez habría podido resolver esa parte de la disputa.

Por ahora, la validez del testamento continúa siendo materia del proceso. Por ello, las declaraciones de ambas defensas representan sus respectivas posiciones y no una resolución judicial definitiva.

La herencia de Julián Figueroa continúa en un proceso legal. Mezcalent

¿Qué tiene que ver Maribel Guardia con la herencia de su nieto?

Otro de los procesos abiertos está relacionado con la tutela testamentaria de José Julián, nieto de Maribel Guardia.

La actriz fue removida del cargo y Addis Tuñón fue nombrada para desempeñar esa función. La decisión generó inconformidad en la defensa de Guardia por la forma en que se realizó el procedimiento.

Marco Chacón explicó que el cargo no equivale a tener la custodia cotidiana del niño. La tutela dentro del proceso sucesorio tiene como objetivo representar y proteger los intereses patrimoniales del menor.

La custodia física de José Julián corresponde a su madre, Imelda Tuñón. Chacón ha señalado en diferentes entrevistas que Maribel no busca quedarse con el niño y que su intención respecto a la convivencia es establecer un régimen de visitas.

La preocupación expresada por Maribel y su esposo respecto al nombramiento de Addis Tuñón está relacionada con la disputa por la herencia.

Ambos consideran que podría existir un conflicto de interés porque Addis es familiar de Imelda, quien al mismo tiempo está impugnando el testamento que reconoce al menor como heredero universal.

Maribel Guardia presentó un amparo por la tutela de su nieto.v Mezcalent

¿Por qué Maribel Guardia presentó un amparo?

La defensa de Maribel Guardia presentó un amparo por presuntas irregularidades en la notificación de su destitución como tutora testamentaria.

Marco Chacón explicó que la actriz no fue notificada en el domicilio que había establecido para recibir comunicaciones relacionadas con el proceso.

Según su versión, la notificación se realizó en un domicilio de Cuernavaca que no corresponde al señalado por Guardia.

El recurso fue admitido mientras se revisa si existieron irregularidades durante el procedimiento. El conflicto, por tanto, no gira únicamente alrededor de quién desempeña la tutela, sino también de la manera en que se comunicó el cambio.

Maribel ya había sido removida del cargo en mayo de 2026, cuando se informó que Addis Tuñón asumiría la tutela del menor.

Chacón también ha señalado que no pretende continuar como albacea de la sucesión y que espera la determinación correspondiente sobre su salida de esa función.

Imelda Tuñón impugnó el testamento de Julián Figueroa. Especial

Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantienen varios procesos abiertos

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón no comenzó con la herencia. El conflicto se hizo público a principios de 2025 después de que la actriz acudiera ante las autoridades por preocupaciones relacionadas con el cuidado de su nieto.

Durante una etapa del proceso, el menor permaneció bajo cuidado provisional de Guardia. Posteriormente, una jueza ordenó que fuera restituido con su madre, Imelda Tuñón.

Desde entonces se han abierto otros frentes legales y ambas partes han intercambiado acusaciones públicas.

La herencia de Julián Figueroa se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo cuando Imelda decidió impugnar el testamento.

Maribel ha señalado que le preocupa que parte de los bienes destinados a su nieto puedan terminar fuera de su patrimonio si el documento es invalidado. La actriz ha reiterado que ella no aparece como beneficiaria de esa sucesión.